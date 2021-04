La nouvelle éco : à Annecy les tentes Samaya font mieux que résister à la crise

Malgré la crise sanitaire et les frontières fermées, à Annecy le fabricant des tentes techniques et haut de gamme Samaya tire son épingle du jeu et conquiert de nouveaux clients en recherche d'une tente de bivouac adaptée aussi bien à l'hiver qu'à l'été.

A Annecy en Haute-Savoie, la marque de tentes techniques Samaya lancée il y a deux ans et demi continue de tracer sa voie et élargir sa clientèle malgré la crise sanitaire et un contexte défavorable à l'aventure et au voyage.

Prévision de croissance de 400% en 2021

En 2020 l'entreprise de 15 personnes basée sur le Parc des Glaisins d'Annecy le vieux a écoulé toute sa production, soit 500 tentes dans ses 4 gammes, et prévoit cette année une croissance de 400%.