Moins de plastique, plus de carton dans le prochain panier de rentrée des familles. A Annecy le leader mondial des fournitures scolaires et de bureau Maped a entamé sa mue éco-responsable. Le fabricant de Haute-Savoie s'engage aussi dans l'éducation à l'environnement des écoliers.

La nouvelle éco : à Annecy Maped investit pour réduire les emballages plastiques et son empreinte carbone

Réduire notre empreinte carbone, réduire les émissions de gaz à effets de serre, ce sont quelques uns des enjeux du projet de loi Climat et Résilience dont la discussion débute ce lundi à l'Assemblée Nationale. Chacun a un rôle à jouer dans ce défi environnemental, et sa part de responsabilité, individuelle et collective.

Moins de plastique, plus de carton

A Annecy, le leader mondial des fournitures scolaires et de bureau MAPED a entamé sa mue éco-responsable, en réduisant notamment ses emballages plastique et en s'engageant dans l'éducation à l'environnement des écoliers.

"Produire plus écologique ça demande beaucoup de convictions car cela constitue des investissements très lourds" Antoine Lacroix, PDG de Maped Copier

Des stickers amusants pour soigner la planète

En 2021, Maped s'engage aussi dans l'éducation à l'environnement aux côtésd'Ethickers, l'association dédiée à la création d'outils ludiques de sensibilisation à la protection de l'environnement pour les enfants. Ensemble, ils lancent l'opération Ethick my School.

Un des stickers de l'opération Ethik my school - Ethikers

Le projet Ethick My School vise à fournir gratuitement des stickers des écogestes à plus de 40 000 écoles primaires françaises pour les aider à réduire leurs impacts directs sur l’environnement (eau, énergie, déchets…), tout en contribuant au développement d‘habitudes éco-responsables chez leurs élèves.