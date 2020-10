La nouvelle éco : à Annecy Snowleader fait un pied de nez à la crise et investit 25 millions d'euros

Le spécialiste de la vente en ligne d'équipements de montagne été/hiver, Snowleader, investit, s'agrandit, et déménagera en 2021. Douze ans après sa création à Annecy, et malgré la crise actuelle et un ralentissement de son activité pendant le confinement, l'entreprise de Haute-Savoie, qui compte également 3 magasins à Annecy, Chamonix, et Lyon, investit 25 millions d'euros pour répondre à une activité sans cesse croissante, et développer son activité.

Thomas Rouault le fondateur et dirigeant de Snowleader - M.Daviet

Dans un contexte sanitaire et économique incertain, Thomas Rouault, le fondateur et directeur général de Snowleader, explique vouloir maintenir le cap de croissance (+38% de chiffre d'affaires en 2019), et réaliser ce déménagement en projet depuis plusieurs années.

"Avec les premières neiges, les commandes sont reparties très fort. Nous avons eu raison de maintenir tout nos engagements auprès de nos fournisseurs" Thomas Rouault, le directeur général de Snowleader

Le siège social de Snowleader va rester sur Annecy mais déménager de Chavanod à Metz-Tessy, et la plateforme logistique est transférée au Versoud en Isère.

De 130 emplois actuellement, Snowleader devrait passer d'ici fin 2021 à près de 200 collaborateurs.