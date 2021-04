La nouvelle éco : à Annecy un entrepreneur lance un bracelet distributeur de gel hydroalcoolique design

Du gel hydroalcoolique partout et tout le temps. C'est ce que propose l'entreprise de Haute-Savoie As de Com qui a élaboré un bracelet distributeur de gel en silicone et élégant. 10 000 pièces se sont vendues en un mois.