La Nouvelle Éco : à Apremont-sur-Allier, le parc floral pourra bien rouvrir dimanche

Situé aux confins de trois régions - Berry, Bourgogne et Auvergne -, le charmant village médiéval d’Apremont-sur-Allier attire à la belle saison quelque 150 000 visiteurs. Il fait partie de l’association des plus beaux villages de France avec son parc floral de 5 hectares qui abrite plus de 1000 espèces d’arbres et de fleurs. Créé par Gilles de Brissac en 1977, ce parc privé, classé “Jardin remarquable”, accueille en moyenne 35 000 visiteurs par an. Il emploie 8 salariés dont 3 saisonniers.

La visite est libre dans le parc. - Parc floral d'Apremont

L’an passé, le parc floral n’avait pu ouvrir fin mars comme habituellement en raison du confinement mais seulement le 11 mai. À cette période, les déplacements étaient encore restreints à 100 km autour de son domicile. “Ce contexte a incité beaucoup de locaux à prendre le temps de visiter le parc, explique Louise Hurstel, directrice du parc. Nous avons ensuite bénéficié de la campagne #CetÉtéJeVisiteLaFrance. On a ressenti chez nos visiteurs un vrai besoin de nature, d’espace.”

Une bonne fréquentation en 2020 malgré tout

Malgré l’absence de touristes étrangers (20 % du total des visiteurs en temps normal) et un mois et demi d’ouverture en moins, le parc a terminé sa saison 2020 avec une fréquentation sensiblement équivalente aux autres années.

Le parc floral d'Apremont et sa célèbre allée des glycines - Parc floral d'Apremont

Il a obtenu cette semaine l’autorisation de la préfecture du Cher d’ouvrir ce dimanche à la date prévue. Toutefois le port du masque sera imposé aux visiteurs. Plusieurs éléments ont joué en sa faveur : la visite est libre et se fait non sur des chemins délimités mais sur les pelouses et sur une superficie qui permet facilement la distanciation. En revanche, la direction a annulé la traditionnelle chasse aux œufs pour Pâques.

Des réservations en gîte et chambres d’hôtes incertaines

“La réouverture du parc est très attendue, se réjouit Louise Hurstel. Les gens ont besoin d’activité. En même temps, il y a encore un vrai stress par rapport à ce que l’on va pouvoir faire. Nous avons pas mal de réservations pour nos hébergements mais c’est toujours sous réserve de l’évolution de la situation. Nous avons déjà des annulations de la part de personnes habitant dans des départements qui ont été reconfinés.”

Le parc floral d’Apremont-sur-Allier est ouvert tous les jours jusqu’au 4 octobre, ainsi que les weekends des 9 et 10 et 16 et 17 octobre.