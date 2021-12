La nouvelle éco : à Archamps ActivUP conçoit des bureaux pour marcher en travaillant

Marcher en travaillant, c'est ce que propose la jeune entreprise d'Archamps ActivUP avec un bureau où l'on travaille debout, juché sur un tapis de marche. Un équipement qui a prouvé son intérêt pour la santé et la productivité durant le confinement. Travailleurs et entreprises ne s'y trompent pas.

C'est Marc Thouvenin, ingénieur de formation, qui a eu l'idée de ce walking desk. "L'aventure a commencé en 2013, à une époque où j'étais gros et sédentaire derrière mon ordinateur à longueur de journées. Un jour, j'ai dit stop et je me suis bricolé un tapis de marche sous mon bureau".

500 km en un mois

De fil en aiguille, Marc thouvenin perd 15 kg, "le premier mois d'utilisation j'ai parcouru 500 km en un mois" , il va perfectionner son bureau, crée sa société ActivUP, aujourd'hui installé dans l'espace de coworking Station A dédié aux startups du digital et de l'innovation à Archamps en Haute-Savoie.

Le walking desk d'ActivUP présenté par Marc Thouvenin Copier

Quand les entreprises investissent sur la santé au travail - ActivUP

cerveau plus oxygéné, travailleur plus concentré et productif

"des études montrent que le cerveau mieux mieux oxygéné, nous sommes plus concentrés" Marc Thouvenin Copier

ActivUP compte 400 clients aujourd'hui, entreprises et particuliers. Les walking desk sont disponibles à la vente à partir de 1800 euros ou à la location 99 euros/mois.