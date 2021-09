La Nouvelle Éco : à Argent-sur-Sauldre, Jack Dyson se lance dans l’élevage de poissons japonais

La crise sanitaire a conduit Jack Dyson, 20 ans, à créer son entreprise, Les Poissons Argentais. Il élève et vend des carpes koïs et des poissons rouges japonais réalisant ainsi un rêve d’enfance.

Fruit de multiples mutations, il existe une soixantaine de variétés de poissons rouges dont l’élégant Ryukin, le Télescope avec ses yeux protubérants ou encore le Tête de lion avec sa crinière de chair. Aquariophile, le père de Jack Dyson lui a transmis sa passion pour ces poissons exotiques.

Le jeune britannique, arrivé dans le Berry à l’âge de 3 ans, n’avait cependant pas envisagé d’en faire son métier. En juin 2020, il décroche son bac pro hôtellerie-restauration et travaille durant l’été dans un restaurant à Aubigny-sur-Nère. Mais à la rentrée la situation sanitaire se dégrade et le gouvernement décide une nouvelle fermeture administrative des restaurants. Impossible pour Jack dans ces conditions de trouver du travail.

Sur l'ancien camping

Un nouveau projet germe alors dans sa tête : se lancer en tant qu’éleveur et vendeur piscicole. Il se spécialise dans les carpes koïs et les poissons rouges japonais, des poissons d'ornement destinés aux bassins, aux étangs et aux aquariums. Ses beaux-parents, propriétaires de l’ancien camping d’Argent-sur-Sauldre, lui cèdent une partie du terrain pour y installer ses bassins. En août, il créé officiellement son entreprise : Les Poissons argentais.

Le jeune homme travaille avec un fournisseur aux Pays-Bas qui fait venir ses poissons directement du Japon. Il a commencé la reproduction de poissons rouges japonais dans sa nurserie. Les espèces sont séparées pour garder ainsi la source. Jack Dyson sélectionne avec soin les poissons qui grandissent normalement et ne présentent pas de difformités.

Des photos sur les réseaux sociaux

Il poste des photos de ses spécimens sur son site internet ainsi que sur les réseaux sociaux. Les prix peuvent aller de 25 à 400 euros pour des carpes koï (selon la taille) et jusqu’à 130 euros pour des poissons rouges. Les personnes intéressées peuvent venir les chercher sur place les après-midis du mercredi au dimanche ou recevoir un colis. “J'expédie en France et en Europe. Je travaille avec France-express qui garantit des envois en moins de 24 heures”, précise-t-il.

Les projets ne manquent pas : élargir son offre en installant de nouveaux bassins et pourquoi pas d'ici l'an prochain ouvrir une boutique. Mais déjà Jack est heureux, comme un poisson dans l’eau.