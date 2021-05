La Nouvelle Éco : à Argent-sur-Sauldre, les cycles Duret attendent la sortie de crise

Les cycles Duret à Argent-sur-Sauldre, c’est avant tout une histoire familiale qui court sur quatre générations. “Mon père, Jean-Marie, était très impliqué dans les courses régionales. Dans les années 1960, nous équipions 80 % des pelotons avec la marque Geliano qu’il avait créée”, raconte Franck Duret, aujourd’hui directeur commercial de cette PME de quatre salariés. Dans les années 1970, l'importation exclusive pour la France des boyaux Barum de fabrication tchécoslovaque permet à l’entreprise de se développer.

Une assistance électrique invisible

À la pointe de l’innovation, les cycles Duret se lancent dès 2011 dans le vélo à assistance électrique. L’objectif est de permettre à des personnes prenant de l’âge de continuer à pédaler en leur fournissant une aide quand celle-ci est nécessaire. Moteur et batterie sont intégrés dans le tube de la selle et le bidon et sont donc invisibles. Une discrétion qui poussera certains sportifs à la tricherie...

L'explosion des ventes des vélos à assistance électrique en France (+ 30 % en 2020) a profité à la petite entreprise berrichonne. Ils représentent aujourd’hui 40 % de son chiffre d’affaires. Ce qui fait en particulier son succès, c’est sa capacité à transformer des vélos standards en vélos électriques avec un poids qui reste inférieur à 10 kg.

Une adresse bien connue des passionnés de cyclisme. - Cycles Duret

Un boum des expéditions

Avant la crise sanitaire, on venait de toute la France à Argent-sur-Sauldre. Les limites imposées aux déplacements depuis mars 2020 ont donc été lourdes de conséquences même si l’entreprise a développé la vente sur internet et les expéditions avec tuto pour équiper soi-même son vélo.

Autre coup dur : l’annulation des grands événements auxquels elle participait comme la Semaine fédérale organisée par la fédération française de cyclotourisme, un marché vers lequel elle s’est tournée depuis les années 1980. Prévue fin juillet dans le Cotentin, l’édition 2021 reste incertaine. Dans ce contexte, l’entreprise a vu son chiffre d’affaires reculer de 30 % en 2020.

Des délais plus longs

La crise a aussi des répercussions sur l’approvisionnement en pièces qui viennent principalement d’Asie même si les cycles Duret ont choisi de rapatrier en France la fabrication des cartes électroniques. “Nous avons du stock pour dépanner nos clients mais sur certains modèles, les délais de livraison seront plus longs”, précise Franck Duret.

L'assemblage des vélos se fait dans l'atelier à Argent-sur-Sauldre. - Cycles Duret

Les cycles Duret travaillent avec des partenaires. La conception et l’assemblage se font à Argent-sur-Sauldre. À côté des vélos à assistance électrique, l’entreprise propose des vélos sur-mesure adaptés à la morphologie de l’usager.

Le calendrier du déconfinement avec la fin des restrictions de déplacement est accueilli avec soulagement. “Il y a un engouement pour le vélo. Il est grand temps que l’activité se relance”, conclut Franck Duret qui espère renouer avec la croissance en 2021.