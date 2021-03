La nouvelle éco : à Argentat Super U vend les plats à emporter du restaurant Le Sablier du Temps

"Dès que j'ai appris qu'il y avait des difficultés j'ai tout de suite proposé mon aide". Et voilà comment tout naturellement Arnault Vaugin, directeur du magasin Super U d'Argentat-sur-Dordogne, a initié une belle action de solidarité. Depuis quelques semaines on peut trouver dans le magasin les plats préparés d'un restaurant de la commune, Le Sablier du Temps.

Une aide gratuite

"On l'a proposé aux autres restaurateurs mais ils ne font pas de vente à emporter" précise Arnault Vaugin. En revanche la proposition a été acceptée par l'entreprise Mespoulet. Le brasseur et distributeur de boissons pour bars et restaurants trouve là un moyen de vendre ses produits qu'il ne peut plus écouler et qui arrivent à la date limite de consommation. "On vend les mêmes produits mais plutôt que nous de les prendre à notre centrale on l'aide à vider ses stocks" souligne le directeur. Une aide totalement désintéressée : le Super U ne prend aucune marge sur ces plats et ces produits.

Des clients viennent exprès

Une aide donc précieuse pour le restaurant et pour le grossiste. D'autant que la formule a séduit les clients du magasin précise Arnault Vaugin. "Ca marche très fort. J'ai des clients qui rentrent dans le magasin et qui me demandent où sont les plats du Sablier du Temps." Et le directeur ne verrait pas d'inconvénients à continuer après la réouverture du restaurant. "Il n'y a aucun problème. C'est lui qui décidera". Et il ajoute. "On s'est encore plus rapproché. C'est important localement car Super U est un commerce indépendant comme tous les autres commerçants à Argentat".