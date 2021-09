La Nouvelle Éco : à Argenton, la société Lenzi se lance dans la course au large

Les lanternes Lenzi éclairent quelques-unes des plus belles rues et places de Paris depuis les années 1950. La modeste entreprise argentonnaise de chaudronnerie, tôlerie et carrosserie fondée en 1933 par Léopold Lenzi est ainsi devenue un des leaders de l’éclairage public œuvrant principalement pour des collectivités et des syndicats d’énergie. Si depuis quelques années, la société a développé une gamme plus moderne avec l’aide d’un designer, 70 % de son activité se fait encore aujourd’hui sur ses lanternes dites “de style” dont les villes de Bilbao et Bruxelles viennent justement de lui passer commande.

Un million d’euros d’investissement

2020 a été une année difficile pour la société Lenzi dont le chiffre d’affaires est passé de 5,8 à 3,6 millions d’euros après trois années de forte croissance. En cause, la crise sanitaire mais aussi les élections municipales et l’installation retardée des nouveaux élus. Peu à peu les affaires reprennent même si son président, Antoine Bonneville, estime qu’il faudra attendre 2022 voire 2023 pour retrouver les chiffres d’avant la crise. D’ici là, il va investir un million d’euros, avec une subvention de l’État à hauteur de 40 % afin de moderniser l’outil de production avec l’arrivée d’une poinçonneuse laser et le remplacement de la chaîne de peinture.

Un Class 40 aux couleurs de Lenzi

Pour “sortir de l’ambiance anxiogène actuelle”, la société Lenzi, qui compte une trentaine de salariés, a aussi décidé en cette fin d’année de se lancer dans la course au large en sponsorisant l’un des voiliers qui sera au départ le 7 novembre prochain de la Transat Jacques Vabre avec pour skippers Tanguy Duchatelet et Fabrice Renouard. En juin, à La Rochelle, des clients de Lenzi ont bénéficié de sorties en mer à bord de ce Class 40.

Le 4 novembre, au Havre, la société organisera un séminaire de son réseau suivi d’un dîner-conférence avec l'équipe et le parrain du voilier, Louis Bodin, présentateur de la météo sur TF1 et LCI. “Nous avons une belle marque. L’idée est de rajeunir notre image et de développer notre notoriété. C’est un vrai projet de communication marketing pour nous et cela fait déjà beaucoup parler”, se réjouit Antoine Bonneville.