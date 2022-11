La Nouvelle éco : à Argenton-sur-Creuse, deux passionnés font pousser des champignons bios

Médiateur culturel au musée Argentomagus à Saint-Marcel, Pierre Delaporte, suite à un bilan de compétences, souhaitait se lancer dans une production alimentaire saine et écoresponsable. Gérant du camping de la Chaumerette à Gargilesse-Dampierre, Patrice Meyer partageait ses vues tout en recherchant une activité une fois qu’il serait à la retraite.

Tous deux se sont lancés avec le soutien d’une coopérative en agriculture paysanne du Centre Val de Loire. Ils se sont installés dans un bâtiment qu’ils louent à la Ville d’Argenton-sur-Creuse. “Un fournisseur nous livrent des blocs de paille inoculés en mycélium et c’est à nous de les faire fructifier en jouant sur l’humidité, l’éclairage et la ventilation”, explique Pierre Delaporte. Ils cultivent des shiitakes et des pleurotes, aussi dénommés oreilles d’orme, le nom de leur société, car ils poussaient jadis sur les ormes.

Depuis le démarrage il y a un peu d’un an la production a doublé : “Le bilan est plutôt positif, surtout qu’au départ l’un et l’autre ne nous consacrions pas à cette activité à plein temps, souligne Pierre Delaporte. On avait aucune expérience et petit à petit on appréhende de mieux en mieux les techniques de production.”

L’Oreille d’orme écoule sa production de champignons bios sur des marchés locaux, dans des boutiques de produits locaux et auprès de restaurants. Elle travaille également avec l’association Cagettes et fourchettes, une AMAP (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne) à Jeu-les-Bois et le Drive fermier 36.

“Nous ne sommes pas trop impactés par la hausse du coût de l’énergie. L’été, on préfère suspendre la production plutôt de faire fonctionner une climatisation”, précise Pierre Delaporte.