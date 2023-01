La Nouvelle éco : à Argenton-sur-Creuse, Gaëlle Monsacré crée des luminaires à partir de calebasses

C’est son goût pour la musique africaine qui a amené Gaëlle Monsacré à s’intéresser à la calebasse il y a cinq ou six ans. La calebasse est utilisée comme résonateur sur le balafon mais cette courge non comestible sert aussi à fabriquer quantité d’objets du quotidien. L’idée lui est peu à peu venue de transformer ces calebasses pour en faire des luminaires d’art. “Il y a eu une longue période d’apprentissage pour bien connaître le matériau et trouver les techniques pour le sculpter”, explique-t-elle.

À l’aide d’un petit outil, elle creuse, perce et grave l’écorce avec une grande minutie, dessinant des motifs géométriques ou organiques. “C’est très instinctif, je ne refais jamais deux fois la même pièce”, dit-elle. Salariée dans une association, Gaëlle Monsacré n’avait pas prévu que cela devienne une véritable activité : “L’idée m’est venue en présentant mes luminaires à mon entourage : tout le monde en voulait !”

Des ventes toute l'année

En 2021, elle ouvre un site internet pour présenter son travail et ses créations et utilise les réseaux sociaux pour se faire connaître. Elle a exposé l’été dernier au Parvis des métiers à Bourges. “Au départ j’ai eu des commandes pour la période de Noël mais maintenant les ventes s’étalent tout au long de l’année, ce qui m’offre un complément de revenu”, précise-t-elle. Ses luminaires sont vendus entre 220 et 250 euros.

Elle va déménager au printemps à Chamorin sur la commune de Baraize où elle va pouvoir avoir un véritable atelier : “Je pourrai y recevoir du public, ce qui n’est pas possible aujourd’hui, et y proposer des ateliers de fabrication d’un luminaire avec des techniques simples”, se réjouit-elle.