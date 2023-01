La Nouvelle éco : à Argenton-sur-Creuse, Lenzi fait baisser la facture de l’éclairage public 

Aujourd’hui en France, seuls 10 % du parc de l’éclairage public est équipé en Led, or ces diodes permettent de substantielles économies d’énergie, au minimum de moitié. Une donnée importante en cette période de flambée du coût de l’énergie. Le taux de renouvellement annuel est actuellement de l’ordre de 3 %. L’État veut accélérer cette transition avec un objectif fixé à 10 %. Une partie de l’enveloppe de 2 milliards d’euros du Fonds vert qu’il met en place à destination des collectivités territoriales et de leurs partenaires sera dédié à l’éclairage public.

Une innovation fruit de 18 mois de recherches

Chez Lenzi, à Argenton-sur-Creuse, depuis plusieurs mois déjà, les demandes pour passer au Led sont de plus en plus nombreuses. L’entreprise a conçu et breveté un bloc universel Led afin d’équiper ses lanternes de style. Ce bloc permet de piloter l’éclairage en programmant par exemple une baisse de l’intensité entre minuit et 5 heures. “C’est une part croissante de notre activité, note Antoine Bonneville, le président de Lenzi. Nous avons sorti ce boîtier en juillet 2022, nous en avons déjà vendu 500.”

L’entreprise s’attend à une accélération des commandes cette année et s’organise afin d’augmenter ses capacités de production. De gros investissements ont été faits soutenus dans le cadre du plan France Relance : deux nouvelles cabines de peinture moins énergivores depuis l’été dernier et une découpe laser attendue en mars. En ce début d’année, elle s’apprête également à lancer une nouvelle gamme, Néo, dont le design moderne rappelle celui des anciennes lanternes.

Un double anniversaire

2023 sera une année importante pour Lenzi qui fêtera en juin ses 90 ans et les 30 ans de son arrivée dans le Berry. L’entreprise a été créée en 1933 par un Leopold Lenzi, un émigré italien, et s’est développée dans les années 1950 en décrochant le marché des lanternes de Paris.