La Nouvelle éco : à Argenton-sur-Creuse, Mademoiselle Desserts va étoffer ses équipes

Spécialisé dans la fabrication de pâtisseries industrielles surgelées, le groupe Mademoiselle Desserts a racheté en 2018 l’entreprise Michel Kremer créée 1994 à Argenton-sur-Creuse dont le savoir-faire était complémentaire, ce qui a permis d’enrichir l’offre et de développer sa croissance externe. C’est aujourd’hui l’un des huit sites de production du groupe en France.

La fermeture des restaurants et la baisse du trafic sur les lignes ferroviaires et aériennes pendant la crise sanitaire n’ont pas été sans répercussions sur l’usine Mademoiselle Desserts à Argenton-sur-Creuse. “Certains marchés se sont arrêtés”, se souvient Thomas Dupré, son directeur. Une partie du personnel a été mis en chômage partiel.

Pendant la crise, le fonds d’investissement qui détient Mademoiselle Desserts a fait le choix de moderniser les sites de production. Deux millions d’euros ont ainsi été investis à Argenton-sur-Creuse dans un nouveau groupe froid.

Une reprise généralisée

La page est aujourd’hui tournée : “On observe une reprise généralisée sur nos produits”, se réjouit Thomas Dupré. Quelque trois cents recettes sont fabriquées sur le site berrichon. La chouquette reste comme au temps de Michel Kremer le produit phare avec une ligne automatisée dédiée. “En-dehors de cette ligne, nous avons un outil très flexible qui nous permet d’être sur un maximum de marchés et de produire de petites séries”, met en avant le directeur.

Les chouquettes représentent la motiié de la production annuelle. - Mademoiselle Desserts

Rochers coco, madeleines, fondants... La production annuelle oscille entre 8000 et 9000 tonnes par an. Ces produits sont vendus dans la grande et moyenne distribution, dans les boulangeries Marie Blachère, aux professionnels de la restauration et pour la vente dans les transports en commun.

Mademoiselle Desserts emploie 200 personnes et un volet de 30 intérimaires en équivalent temps plein à Argenton-sur-Creuse. Des recrutements sont en cours, à la fois sur des postes de production et dans les services support, des techniciens de maintenance notamment.