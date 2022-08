La Nouvelle éco : à Argenton-sur-Creuse, Olivier Paquet promeut des marques écoresponsables

Né à Châteauroux, Olivier Paquet a travaillé pendant trente-cinq ans chez les plus prestigieux stylistes : Yves Saint-Laurent, Sonia Rykiel, John Galliano, Guy Laroche... “J’ai commencé à l’âge de 19 ans à porter des rouleaux de tissu chez Louis Féraud et j’ai fini directeur du réseau boutiques Europe chez Sonia Rykiel”, résume-t-il.

Retrouver du sens

Lors du confinement il revient à Châteauroux auprès de son père qu’il a la douleur de perdre. La période est propice aux questionnements : “J’ai ressenti le besoin de retrouver du sens à ma vie, de créer quelque chose par moi-même”, confie-t-il. Ce projet qu’il a en tête depuis déjà quelque temps, c’est de créer une boutique mettant en avant des marques engagées dans le développement durable, que ce soit au niveau des conditions sociales comme de la défense de l’environnement.

L'intérieur de la boutique Casanoé avec un large choix de produits. - Casanoé

“Ces produits, on les trouve dans les métropoles, mais pas en milieu rural, là où l’on est pourtant au plus près de la nature. Mon idée est donc de proposer dans cette zone blanche une alternative pour consommer différemment”, explique Olivier Paquet. Ainsi est née Casanoé au 7 rue Grande à Argenton-sur-Creuse, une boutique de 30 m2 qu’il a aménagé dans le style d’une cabane où l’on trouve des bijoux féminins, des objets design et déco, du prêt-à-porter homme et femme des marques écoresponsables telles que Faguo ou Barbour ou encore des sous-vêtements Le Slip Français.

Un bon démarrage

“J’ai ouvert le 1er juillet. Ça démarre très fort, j’ai déjà dû faire plusieurs réassorts. Argenton est une petite ville touristique avec une belle qualité de vie et qui a su conserver de nombreux commerces indépendants. Pour moi, c’est un projet qui a du sens. J’ai le sentiment d’apporter ma pierre à l’édifice”, dit-il. Il devrait prochainement proposer dans sa boutique des produits de la marque écoresponable phare Patagonia et au printemps 2023 des baskets Veja.