La Nouvelle éco : à Argenton-sur-Creuse, un bar de nuit succède à une discothèque

Depuis son CAP-BEP dans l’hôtellerie-restauration, Tiago Carvalho dos Santos a travaillé dans des établissements de nuit “parce que c’est le monde de la fête”. Il a notamment tenu un bar de nuit de 2016 à 2017 à La Crèche près de Niort (Deux-Sèvres). Puis le Covid est arrivé. “Il a fallu s’adapter. J’ai fait de l’intérim dans l’agro-alimentaire et le bâtiment pendant un an et demi.” Les boîtes de nuit ont été autorisées à rouvrir. Tiago Carvalho dos Santos a trouvé du travail au Warehouse, une salle de concert à Nantes : “J’avais le projet de reprendre un bar. Je me suis dit : ça repart, c’est le bon moment, je fonce !”

ⓘ Publicité

Une annonce sur Le Bon coin

Il a vu par hasard sur Le Bon coin une annonce concernant une discothèque, Le Vénus (ex-Black Moon), à Argenton-sur-Creuse, fermée depuis le Covid. “On est venu au début du printemps. On a eu un coup de cœur pour l’établissement, pour la ville et pour la région et on a signé le 8 juin”, se souvient-il. L’établissement, rebaptisé L’Ultime bar, a été transformé pour devenir un bar de nuit tapas. Des tabourets ont été ajoutés au comptoir ainsi que des tables et des chaises avec une partie club avec banquettes et piste de danse. L’ouverture a dû être repoussée en raison de dégâts causés par la grêle.

L’Ultime bar sera ouvert du jeudi au samedi de 18 h à 2 h du matin dans un premier temps. Une demande d’ouverture jusqu’à 4 heures est en cours. Il propose des soirées à thème. Il sera également ouvert le dimanche pour des après-midis guinguette. Aux beaux jours, il dispose d’une belle terrasse donnant sur la Creuse.