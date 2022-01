La Nouvelle Éco : à Argenton-sur-Creuse, un enseignant devient producteur de fruits rouges bio

“Cela fait une dizaine d’années que j’avais le projet en tête mais tous les ans je repoussais à l’année suivante”, explique Yvan Ledeul. Professeur d’histoire-géographie sous contrat depuis six ans avec l’Éducation nationale, il a fini par sauter le pas. En juin 2020, il obtient un bac pro production horticole : “Le premier confinement m’a permis de bien potasser”, se souvient-il.

Domicilié à Argenton-sur-Creuse, il cherche à acquérir un verger mais essuie le refus des banques. Pas de quoi le faire renoncer ! Il décide alors de planter 4500 fraisiers grimpants ainsi que des framboisiers dans son jardin de 3000 m2. Le Jardin aux baies était né !

“La fraise a un côté très agréable à faire et on peut la faire goûter facilement à la différence de la carotte”, sourit-il. La crise sanitaire a aussi conforté son choix : “Il y a une vraie demande de produits locaux qui reste à satisfaire. En bio, il n’y a qu’un seul autre producteur de fraises dans l’Indre.” Depuis peu, il a rejoint le groupement de producteurs Cagette et fourchette.

Fraises charlotte et mara des bois

Yvan Ledeul écoule sa production de fraises charlotte et mara des bois et de framboises sur les marchés et sur les campings d’Éguzon et Argenton durant la belle saison. Elle sera certifiée bio à partir d’avril prochain. Les fruits qui ne sont pas vendus, associés à d’autres fruits de producteurs locaux, sont transformés en confitures qui rencontrent, elles aussi, un beau succès.

La production 2021 du Jardin aux baies. - Le Jardin aux baies

Avant d’entamer sa deuxième saison, Yvan Ledeul a lancé début décembre un financement participatif sur la plateforme Miimosa dédiée à l’agriculture et à l’alimentation. Son objectif est de collecter 5000 euros afin de l’aider à investir dans une serre et des tunnels nantais afin de protéger une partie de sa production. “La fraise est un fruit fragile. En juillet j’ai perdu deux à trois semaines de production suite à de fortes pluies”, se souvient-il.

Il lui faut aussi acquérir une chambre froide plus grande pour augmenter sa capacité de stockage et ainsi être en mesure de répondre à des commandes de collectivités locales. Il ne reste plus que quelques jours pour le soutenir dans son projet.