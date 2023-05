La Nouvelle éco : à Argenton-sur-Creuse, un job-dating pas comme les autres

Dans un contexte où de nombreuses entreprises peinent à recruter, Pôle emploi met en place une opération originale intitulée Du stade vers l’emploi en association avec le comité d’organisation des jeux olympiques (COJO). Un des tout premiers rendez-vous aura lieu dans l’Indre, jeudi 25 mai, à Argenton-sur-Creuse.

Le matin, différents ateliers de découverte et challenges seront proposés aux participants répartis en petits groupes où se trouveront mêlés sans être identifiés demandeurs d’emploi et recruteurs. L’encadrement sera assuré par le club de l’USA badminton. “C’est à la portée de tous, il n’est pas nécessaire d’être sportif pour s'inscrire”, insiste David Bernard, responsable d’équipe au sein de l’agence Pôle emploi d’Argenton-sur-Creuse.

Puis l’ensemble des participants se retrouvera autour d’un déjeuner qui sera offert. À son issue, les différents recruteurs se présenteront. Suivra alors un job dating plus classique avec des entretiens d’une dizaine de minutes. Cet événement devrait réunir une quinzaine d’entreprises de différents secteurs (logistique, transports, services à la personne, métiers de bouche...) qui ont des postes à pourvoir et quelque 70 candidats.

Casser les codes

“L’idée, c’est de tordre le cou aux méthodes de recrutement classiques qui montrent leurs limites dans certains cas. On va faire se rencontrer des hommes et des valeurs plutôt que des CV et des offres. On va avoir des candidats dont le CV serait peut-être mis de côté car il ne correspond pas strictement à l'offre alors que ces salariés seraient susceptibles de s’adapter dans l’entreprise. Le but c'est de présenter ces candidats-là plutôt que des candidats parfaits mais que l’on n’a pas”, explique David Bernard.

Les demandeurs d’emploi intéressés du secteur sont invités à se rapprocher de l’agence Pôle emploi d’Argenton-sur-Creuse. D’autres journées sur le même principe sont prévues de septembre à décembre dans le Berry à Châteauroux, Vierzon et Bourges.