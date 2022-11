La Nouvelle éco : à Argy, la Maison Ricardel mise sur les circuits courts

La Maison Ricardel, une entreprise de maraîchage bien connue dans le département de l’Indre pour être présente chaque semaine sur une petite dizaine de marchés et pour proposer des paniers à emporter. Une entreprise familiale aussi dont les débuts remontent à l’après-guerre, d’abord à Géhée, puis à Argy. Sur une dizaine d’hectares, la Maison Ricardel y cultive de façon raisonnée des légumes et fruits de saison qui sont récoltés tous les jours et livrés notamment à des enseignes de la grande distribution.

Un projet de longue date

Cet été, Yves Ricardel, son gérant, a pu mener à bien un projet qui lui tenait à cœur : ouvrir une boutique à Châteauroux où, après de longues recherches, il a trouvé un local adapté au 34 avenue d’Argenton.Outre la production maison, on y trouve de nombreux produits locaux : vin, miel, fromage... Mais le démarrage se trouve pénalisé par l’inflation : “Nous ne sommes pas à notre objectif. La fréquentation est moins importante que prévu, le panier moyen moins rempli”, reconnaît Yves Ricardel.

Un pied à la ville sans oublier de garder un pied à la campagne. En ce mois de novembre, la Maison Ricardel ouvre une seconde boutique, plus petite, sur l’exploitation où l’on pourra venir retirer les paniers commandés sur internet ou acheter des fruits et légumes à l’étalage.

La succession d’étés de plus en plus secs est une menace prise très au sérieux par l’exploitant qui a déjà mis en place des mesures pour récupérer l’eau pluviale. “Sans eau, pas de cultures”, rappelle-t-il. Pour assurer la pérennité de l’entreprise et de ses 12 salariés, il est impératif pour nous de trouver des solutions.”