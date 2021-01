La nouvelle éco : à Arnage, les machines-outils se louent aussi chez Landeau

"En temps normal, 75% de notre activité, c'est la mécanique de précision pour les filières aéronautique et automobile, les plus touchées par la crise". Pour permettre à ses clients industriels de se tourner vers de nouveaux débouchés, le groupe Landeau leur propose désormais de louer des machines-outils. Ces engins très complexes permettent de produire avec précision et rapidité.

Je me suis décidé à force d'entendre des clients dire "on nous a demandé de faire telle pièce, mais on ne va pas acheter la machine si on n'est pas sûrs d'avoir le marché", raconte Jacques Landeau, fondateur et dirigeant du groupe Landeau. Il emploie une trentaine de personnes à Arnage et est aussi présent à Sablé et Lyon.

"C'est vrai que ces machines coûtent cher, de 150 000 à 2 millions d'euros. Avec une location pour tester, au bout de trois mois par exemple, un client peut voir si cela convient, produire des pièces, et s'il obtient le marché il achète la machine".