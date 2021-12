La nouvelle éco : à Arzon (56) Naviwatt électrifie votre bateau de plaisance

Créée il y a 13 ans à Arzon, Naviwatt met en avant "un savoir faire éco-responsable et une conception made in France". Concepteur et constructeur de navires de plaisance et de petits bateaux de travail ou à passagers, tous "100% recyclables" , l'entreprise propose également des remotorisations tout électriques ou hybride pour des bateaux existants.

Un surcoût de l'ordre de 20 à 30%

"Ces 10 dernières années , la technologie des batteries à beaucoup évolué grâce à l'essor des voitures électriques précise Yannick Wileveau, dirigeant et fondateur de Naviwatt. Aujourd'hui nous avons une sécurité et une autonomie de la batterie qui font que les plaisanciers peuvent compter dessus à 100%."

Voilier ou hors bord, c'est possible

Les bateaux à moteur hors-bord comme les in-board peuvent ainsi être transformés et participer à la transition énergétique. "Pour un bateau à voile qui ne se sert de son moteur que pour sortir du port ou de manière auxiliaire, on s'approche des prix du moteur thermique. Quelqu'un qui aura besoin de plus de puissance et d'autonomie verra forcément son budget grevé."

Des bornes de recharge dans les ports

Comme une voiture, on peut recharger son bateau sur une prise normale à la maison ( s'il est sur une remorque ) mais les ports de plaisance commencent aussi à s'équiper. " Cela se met en place au niveau des capitaineries, fluviales comme maritimes, et certains ports commencent à libérer des places et à les allouer aux bateaux électriques en équipant les pontons de bornes de recharge rapide"

Naviwatt sera présent au Salon Nautique du 4 au 11 décembre Porte de Versailles à Paris dans le Hall 1.