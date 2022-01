La Nouvelle éco : à Aubigny-sur-Nère, Anaïs Lebrun se lance dans la fabrication de bougies gourmandes

“Pour monter la cire en chantilly il faut vingt minutes et on doit bien respecter les temps de séchage avant de mettre la déco”, explique Anaïs Lebrun. Pour réussir ses bougies artisanales à base de cire végétale, cette Albinienne a suivi trois formations payantes en ligne au cours de l’année 2021 dont une plus spécifiquement consacrée aux bougies gourmandes. Ces bougies imitent l’aspect des cupcakes et des gaufres mais elles ne se dévorent que des yeux.

Un nom rock'n'roll

Avant de monter sa micro-entreprise, Rock’n’candle, un nom qu’elle a choisi à son image, Anaïs Lebrun a été assistante logistique chez Risoud précision à Aubigny-sur-Nère. À l’issue du premier confinement, cette entreprise, qui travaille dans le secteur de l’aéronautique, a procédé à une vague de licenciements économiques. Anaïs Lebrun s’est portée volontaire avec en tête le projet d’élever son petit garçon né en juin. Mais au bout d’un an, elle a fait un burn-out parental et a souhaité reprendre une activité.

C’est en voyant des bougies gourmandes chez une amie que l'idée lui est venue : “Je m’étais toujours dit que si un jour j’avais l’occasion de me mettre à mon compte, je le ferais”, confie-t-elle. Très manuelle, elle s’est vite prise au jeu. Elle a aménagé une pièce de la maison pour en faire son atelier. Elle a également été accompagnée durant deux mois par la BGE et a suivi deux formations auprès de la Chambre des métiers du Cher sur la création et la gestion d’une entreprise. Son conjoint l'a soutenue dans ce projet.

Une vingtaine de modèles

Sa micro-entreprise a été officiellement lancée le 11 décembre. Elle a fait ses premières ventes dans un institut de beauté à Aubigny où elle avait mis ses bougies en dépôt. Anaïs Lebrun a créé à ce jour une vingtaine de modèles aux différentes senteurs, dont des skulls [crânes] pour coller à l’univers bikers qui est le sien. “J’ai dans l’idée de proposer une nouveauté par mois”, précise-t-elle.

Anaïs Lebrun vient d’ouvrir son site internet où elle propose de la vente en ligne. Elle publie également des photos de ses créations sur les réseaux sociaux. Elle est actuellement à la recherche de points de vente. “Il faut être un peu fou pour se lancer à son compte surtout par les temps qui courent, reconnaît-elle, mais je m’épanouis dans ce que je fais. Quand je fabrique mes bougies, je n’ai pas l’impression de travailler.”