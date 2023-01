La Nouvelle éco : à Aubigny-sur-Nère, Mécachrome profite de l’embellie dans l’aéronautique 

Sa fusion avec WeAre en 2022 a fait de Mécachrome un des cinq plus grands fabricants de pièces mécaniques pour l’aéronautique en Europe. Le groupe, qui compte une vingtaine de sites de production dans le monde, est présent depuis 1962 dans le Cher, à Aubigny-sur-Nère.

C’est même son plus grand site qui emploie près de 400 salariés. Il est spécialisé dans la production de pièces de grande dimension très technologiques requérant des procédés spéciaux. Mécachrome est un des fabricants principaux des grands donneurs d’ordre que sont Boeing, Airbus, Bombardier et Dassault.

Un atelier spécialisé dans le sport automobile

Le site d’Aubigny-sur-Nère a également pour particularité d’être le site de Mécachrome qui est spécialisé depuis quelques mois dans le sport automobile et fabrique des moteurs pour les Formule 1, Formule 2 et Formule 3. La cadence de production devrait s’accélérer dans les mois à venir.

Après un coup d’arrêt durant la période Covid, le secteur de l’aéronautique est reparti très fortement, ces derniers mois, ce dont se réjouit Christian Cornille, PDG de Mécachrome : “On se projette sur les années à venir avec une croissance assez significative qui va nous permettre de réinvestir sur nos sites et de recruter. On a des usines qui sont magnifiques avec beaucoup de savoir-faire et beaucoup de technologie.” Avec à Aubigny une pépite industrielle dont le Cher peut se prévaloir.