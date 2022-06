La Nouvelle éco : à Aubigny-sur-Nère, Wilo-Intec déploie les grands moyens pour recruter

L’usine Wilo-Intec d’Aubigny-sur-Nère fabrique des circulateurs pour le chauffage et l’air conditionné. Le renouvellement des installations engendre une forte demande. Cinquante postes vont être créés. L’entreprise a eu une idée originale pour recruter.

Des affiches 4X3 placardées sur des panneaux d’entrée de ville et de centre-ville de Bourges, Vierzon et Gien, c’est la solution qu’a choisi l’usine Wilo-Intec d’Aubigny-sur-Nère pour appuyer sa dernière campagne de recrutement. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de petits circulateurs qui sont utilisés pour le chauffage et l’air conditionné.

Une accélération avec le conflit en Ukraine

Le marché est en forte croissance avec le renouvellement de nombreuses installations dans le cadre de la transition écologique et les aides publiques accordées aux particuliers pour effectuer ces travaux. C’est tout particulièrement vrai pour les pompes à chaleur. Le conflit en Ukraine est encore venu accentuer ce phénomène avec une volonté de réduire la dépendance vis-à-vis du gaz russe au profit de solutions électriques.

"Depuis deux ans, nous nous inscrivons dans une phase de croissance avec des perspectives à long terme”, explique Richard Judes, le directeur de l’usine qui emploie qui emploie 500 salariés. Pour s’y préparer, Wilo-Intec modernise son outil de travail et recrute 50 personnes qu’il était difficile de trouver localement. “Le bassin d’emploi d’Aubigny est très modeste, nous étions arrivés à saturation, reconnaît M. Judes. L’idée de cette campagne d’affichage était d’être plus visible dans les villes alentour. Par ailleurs, nos besoins étaient importants, il nous fallait donc voir les choses autrement.”

La moitié des postes pourvus

Cette campagne, qui s’est étalée de décembre à avril, a porté ses fruits. La moitié des postes ont été pourvus mais l’entreprise recherche toujours des techniciens de maintenance, des chefs d’équipe, des préparateurs de commandes et des magasiniers-caristes. Elle pourrait lancer une nouvelle campagne d’affichage après l’été.