La nouvelle éco : à Auxerre, Collect' 89 transforme les huiles de friture ... en biocarburant !

Quand on pense "huile de friture" on a immédiatement en tête l'image et l'odeur. Pourtant, en France, plusieurs associations les collectent et les transforment en biocarburant. C'est le cas de collect'89 près d'Auxerre dont la Présidente Catherine Joanic était l'invitée de France Bleu Auxerre.

Rien ne se perd, rien ne se créer, tout se transforme, vous connaissez probablement ce dicton ? A Auxerre, Collect' 89 se charge de le mettre en pratique. L'association récupère et donne une nouvelle vie à différents déchets produits par les restaurants ou les collectivités notamment. Il y a par exemple le marc de café, les bio-déchets ( les reste de nourriture, les coquilles d'oeufs ect) ... mais surtout l'huile de friture ! Avec le coronavirus et la fermeture des bars et restaurants l'activité de l'association est impactée ... mais collect' 89 a déjà des projets pour l'avenir. Sa coordinatrice et directrice, Catherine Joanic, était notre invité ce matin sur France Bleu Auxerre.

Quand on pense huile de fritures on pense d'abord à son aspect très sale, à son odeur aussi. Mais vous avec collect' 89 vous êtes un peu magicienne ... vous en faites du bio carburant, comment ça marche ?

Alors je ne fais pas les huiles, je vais les chercher chez les restaurateurs, dans les collèges, dans les lycées et partout où on sert des frites pendant le repas. Nous récupérons ces huiles et puis après nous les massifions (stockons) sur notre site qui est situé à côté d'Auxerre. Quand on en a suffisamment on les envoie et on les confie à un autre partenaire qui est situé à Lille et qui s'appelle GECCO.

Il transforme ces huiles qui sont des acides gras en une molécule d'ester qui rentre après dans la composition des biocarburants.

Ce qu'il y a d'un peu magique là dedans c'est que GECCO biotransforme ces acides gras grâce à des micro organismes et des enzymes que l'on pourrait trouver dans le milieu naturel. Cela permet d'avoir un impact beaucoup moins important dans le processus de transformation en termes de CO2.

En revanche vous, vous avez un impact, c'est celui du coronavirus. Une grande partie de vos clients sont des restaurateurs or ils sont fermés. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a plus du tout de transformation ? Qu'il n'y a plus du tout de magie qui opère ?

La magie opère encore un petit peu mais c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes fortement impactés. dans notre collecte puisque nos volumes ont été divisés par cinq avec la fermeture des établissements qui sont, effectivement, nos partenaires privilégiés.

Cette huile de friture vous la mettez en fut, vous la stockez chez nous et vous l'envoyez ensuite à Lille. C'est un "petit" voyage. Vous, dans l'avenir vous aimeriez pouvoir la transformer directement sur place ici dans l'Yonne ?

Tout à fait ! C'est vraiment le projet de Collect' 89, de pouvoir faire de l'économie circulaire et de garder ses huiles sur le territoire et les transformer au service du territoire. Sachant, tout de même, que de pouvoir les garder, encore en France c'est déjà bien puisque le marché des huiles, aujourd'hui, est un marché mondial.

Cela se passerait comment ? Comment imaginez-vous votre projet ?

Le but ce serait d'avoir une micro-usine dans laquelle nous transformerions nos huiles de friture en huile filante. Les huiles filantes se sont des huiles de tronçonneuses. Etant sur un secteur rural, nous pensons qu'il y a un débouché en lien avec les métiers de la foresterie. L'huile que l'on proposerait serait une huile bio, à savoir une huile qui ne serait pas non plus impactante sur l'environnement, ni sur l'homme.

