La nouvelle éco : à Auxerre, la commercialisation des moteurs solaires de Sauréa se poursuit

En janvier dernier, l'entreprise Sauréa, qui fabrique des moteurs électriques solaires à Auxerre, avait dû reporter de nombreuses installations en France et ailleurs. Aujourd'hui, elle retrouve des couleurs et les commandes se multiplient même si la crise sanitaire freine encore son implantation à l'international. Isabelle Gallet-Coty est la PDG de Sauréa.

Malgré le covid, avez-vous pu développer vos projets cette année ?

En fait nous avons profité de cette crise sanitaire pour continuer à travailler sur le développement de notre gamme de moteurs et sur nos solutions. Nous avons pu installer notre moteur en janvier dernier au Burkina Faso. Nous avons motorisé, à côté de Ouagadougou, une grande pompe à eau burkinabée avec l'association Électriciens sans frontières. C'était vraiment sur le fil juste avant la fermeture des frontières, après c'était parfaitement possible.

Vous développez aussi d'autres projets en France pour le maraîchage, le jardinage. Expliquez nous ?

Nous nous sommes aperçu qu'à coté des pays émergeants, comme le Burkina, nous avions finalement un marché français et européen à portée de main. En plus, la commercialisation de nos produits est facilitée car il n'y a pas de problème de douane, de transport ou de logistique. Nous avons installé plus de trois dispositifs avec notre moteur, principalement pour des pompages pour le maraîchage en ville. Parce que finalement, notre moteur solaire convient bien pour des jardins, jardins partagés et pour l'arrosage des surfaces végétalisées en ville.

Finalement vous n'avez pas trop souffert de la crise, votre situation financière est bonne ?

Nous avons souffert comme tout le monde de la crise mais manifestement, là, le phénomène du printemps et derrière nous. Nous avons la chance d'avoir des prospects qui sont fidèles. Tout ce que nous avions chiffré depuis deux ans se concrétisent. À l'heure actuelle, certaines commandes sont validées. Et puis, en même temps, on recherche de nouveaux clients car nous ne devons pas relâcher vos efforts pour conquérir de nouveaux marchés.