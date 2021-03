La nouvelle éco : à Auxerre, Doyourevent vous accompagne dans l'organisation de vos projets

Doyourevent.fr est une plateforme sur internet qui propose de vous aider à organiser vos évènements, qu'il s'agisse d'un mariage pour des particuliers ou d'un salon pour des collectivités. Jérôme Cassegrain est le fondateur et le directeur de doyourevent.fr qui compte quatre salariés.

Une plateforme d'organisation d'événements à quoi ça sert ?

C'est une plateforme qui va aider les organisateurs à pouvoir mettre en place leur événement facilement en leur offrant des services d'aides avec des exemples qui les guident, des conseils, des modules qui leur permettent d'inscrire les gens en ligne pour leur événement, de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent planifier et organiser leur propre événement sur la plateforme.

Comment vous est venue cette idée ?

Cette idée est venue il y a une dizaine d'années, lorsque j'avais une agence d'événementiel à Paris et que je voyais que c'était la crise. C'est à dire qu'en fait, je me suis aperçu que les gens, les organisateurs d'événements avaient de moins en moins d'argent car les gens venaient les voir pour avoir des idées puis passaient directement commande auprès des prestataires malgré toutes les aides, les recommandations que nous faisions. Donc je me suis dit que finalement, il valait mieux leur donner les idées et les contacts directs des prestataires pour qu'ils conçoivent eux mêmes leurs évènements. plutôt que de leur vendre un concept clé en main.

Pour utiliser Doyourevent, combien ça coûte ?

Pour utiliser la plate forme c'est gratuit pour les organisateurs. L'idée est que ce soit eux qui organisent l'événement et contactent un maximum des personnes qui vont organiser leur événement. Les prestataires ont en revanche un abonnement d'environ cinquante euros par mois. Et après, il y a des options.

Votre plateforme existe maintenant depuis deux ans. Combien avez-vous d'utilisateurs ?

Là, nous avons près de deux cents utilisateurs. Une cinquantaine d'événements par semaine qui commencent à s'organiser, à se préparer en fait, malgré le Covid. Notre objectif est de toucher plus de mille personnes et même au delà parce que nous souhaitons devenir la plateforme de référence en France dans quelques années. Et même en Europe.

Vous avez évoqué la crise sanitaire. Forcément, dans ce contexte là, c'est très compliqué d'organiser des événements ?

Oui et non. C'est à dire qu'en fait, grâce à Doyourevent, on peut planifier et pré programmer ces évènements. Par exemple, si on décide de se marier dans six mois, on le prépare, on le planifie. Ensuite on inscrit les gens et si, par exemple, on doit décaler la date pour neuf mois ou un an, il suffit simplement de changer la date de l'évènement dans l'organisateur. Et tout se calcule tout seul pour prévenir les prestataires et les personnes concernées.