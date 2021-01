La nouvelle éco : à Auxerre, Virginie Rameau vous aide, avec sa p'tite loge, dans vos tâches quotidiennes

Agrandir ou faire de la place dans votre emploi du temps c'est la mission que se donne Virginie Rameau avec son service de conciergerie privée d'aide à la personne, " La p'tite loge". Au quotidien elle répond à vos besoins : garder votre chat, amener votre voiture au contrôle technique, faire vos courses ou dégoter un objet rare. Virginie Rameau se présente comme l'assistante personnelle de ses clients. Elle était notre invité ce vendredi matin dans "La nouvelle éco" sur France Bleu Auxerre.

Vous êtes une assistante personnelle, en quoi cela consiste-t-il ? Pour quel type de services peut-on faire appelle à vous ?

On peut faire appelle à moi pour tout type de services au quotidien, gérer vos problèmes de planning si vous manquez de temps. C'était l'idée à l'origine de la création de l'entreprise : faire gagner du temps aux gens, faire en sorte qu'ils aient plus de temps pour eux ou pour leur famille, aider les gens qui veulent faire mais ne peuvent pas faire ou ne savent pas faire. Cela s'adresse aux particuliers qu'ils soient actifs ou non, mais aussi aux professionnels ou des associations.

Qui fait appelle à vous ? Est-ce plutôt des personnes âgées ou bien des jeunes actifs ?

C'est un peu des deux. Pendant le confinement j'ai eu plus de séniors parce que c'était des personnes à risques. Beaucoup de ne souhaitaient pas de sortir de chez eux, craignaient d'aller dans les magasins donc j'ai fait un petit peu plus de courses pour elles, par rapport à des jeunes actifs, mais en fin de compte j'ai tous les types de clientèle.

Vous avez commencé votre activité récemment, quel est l'impact de la crise sanitaire, l'a-t-elle favorisée ou bien a-t-elle eu un impact négatif ?

Justement, j'ai commencé à cette période là donc je n'ai pas beaucoup de recul pour comparer avec d'autres années. Je crois que cela a été un petit peu des deux. J'ai d'avantage travaillé pour des gens à risques pour des courses comme aller chercher des médicaments, faire un petit peu d'alimentaire, aller au pressing. A ce niveau là cela c'est développé. En revanche les services de gardiennage ont, par contre, vraiment pâtit car les gens sont moins partis que ce soit pour les grandes ou les petites vacances. Je travaille avec le gîte du château de Saint-Fargeau et là l'activité a été vraiment réduire, on a eu beaucoup d'annulation de mariages, d'annulations de semaines de location et là on en a vraiment pâtit.