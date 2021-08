La nouvelle éco : à Avignon, Helen Traiteur doit faire face à une fuite inédite de personnel

C'est sans doute l'une des professions qui souffre le plus de la crise sanitaire. Les traiteurs n'ont toujours pas retrouvé leur rythme de croisière, malgré la reprise d'activité cet été. Les chiffres sont vertigineux. Chez Helen traiteur, basé à Morières-les-Avignon, la perte de chiffres d'affaires est à hauteur de 85% en 2020, et encore de 60% en 2021.

"On a perdu 25-30% de notre équipe permanente, c'est énorme ! Et c'est plus de 50% de nos travailleurs extra" - Eric-Helen Louis, président

Un problème se rajoute depuis quelques mois, celui de la fuite de personnel. Le premier traiteur de Provence-Alpes-Côte d'Azur a perdu près d'une vingtaine de salariés en moins de deux ans, et ne compte plus qu'une cinquantaine de CDI. Du jamais vu pour son président, Eric-Helen Louis. "On a l'habitude de courir après les clients, mais courir après le personnel de cette façon, c'est totalement inédit. On a perdu 25-30% de notre équipe permanente, c'est énorme. Et en perdant nos équipes, on perd aussi du savoir-faire, après il faut remobiliser les gens et les reformer", s'inquiète le président d'Helen Traiteur.

Eric-Helen Louis estime qu'il a perdu plus de 50% de ses travailleurs extra. Et le pass sanitaire désormais obligatoire pour ses salariés ne facilite pas la tâche. "Nous sommes obligés de limiter le nombre de réceptions, car on tient à garder l'image que nous avons. Nous sommes obligés de nous priver de chiffre d'affaires, ce qui est une ineptie après les 18 mois de Covid que nous venons de vivre !"

Des contrats importants en perspective

Mais le président d'Helen Traiteur veut rester optimiste avec de beaux événements en perspective : "On a eu l'honneur de récupérer la restauration de l'OGC Nice où nous nous occupons désormais des loges et des salons présidentiels pour tous les matches. Nous avons signé aussi la Coupe du Monde de rugby en 2023. Il y a d'autres projets en cours. Cela n'empêche pas d'avoir toujours autant d'ambition même s'il faut la mesurer désormais par rapport aux problèmes que nous rencontrons".

Eric-Helen Louis est confiant pour son entreprise familiale de Morières qui existe depuis 1959. Elle a les reins solides, dit-il. Mais il s'inquiète pour tous ses collègues, qui pour certains sont à deux doigts de mettre la clef sous la porte.