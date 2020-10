"La nouvelle éco" : à Bain-de-Bretagne, Edicolor, le numéro 1 des nuanciers, retrouve ses couleurs

En septembre 2020, Edicolor a réalisé son meilleur mois d'entrée en commandes depuis 3 ans. C'est encourageant pour la PME de Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) placé en redressement judiciaire en janvier 2019 en pleine crise des industries graphiques. Finalement son plan de continuation a été validé en septembre par le tribunal de commerce de Rennes. L'entreprise, qui emploie 126 personnes, veut maintenant aller de l'avant. "Le gros de l'orage est passé" explique Louhenvel Oger, le PDG "on sait qu'on a une période d'incertitudes devant nous liée à la crise sanitaire, mais on a fait l'effort de regarder notre marché, de retrouver les places où on était manquant et puis d'être solidaires. On a aussi travaillé sur nos coûts de production".

Le spécialiste des nuanciers

La fabrication des cartes de coloris et des nuanciers a fait la réputation d'Edicolor repris en 1989 par le père de l'actuel dirigeant. "En France, on est les seuls à faire de la carte de coloris made in France avec un atelier de production qui maitrise la couleur, qui reproduit la teinte et qui va aller la décliner sur le support que le client demande. Notre concurrence, elle est européenne et même nord- américaine". Aurélie est l'une des coloristes "on a été formées par des anciennes sur le tas, c'est vraiment l'oeil qui fait tout".

On est une vingtaine d'acteurs dans le monde à faire ce type de produits - Louhenvel Oger

Aurélie coloriste à Edicolor © Radio France - Loïck Guellec

Louhenvel Oger au sein de l'atelier © Radio France - Loïck Guellec

Une candidature pour un label

L'imprimerie est l'autre activité d'Edicolor toujours en lien avec les couleurs, photos, beaux livres, catalogues, couvertures de magazines et même des étiquettes. Un autre savoir faire qui montre la grande diversité des emplois au sein de l'entreprise et l'étendue des savoirs faire. D'ailleurs Louhenvel Oger se lance un nouveau défi pour 2021 avec son équipe, obtenir le label d'entreprise du patrimoine vivant.

La partie imprimerie d'Edicolor © Radio France - Loïck Guellec