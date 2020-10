"La Nouvelle éco" : à Bain-de-Bretagne, Lobodis, le torréfacteur breton, lance de nouveaux produits

A Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), l'entreprise Lobodis, torréfacteur de café Pure d'Origine, travaille avec 25 organisations de producteurs d'Amérique Latine et d'Afrique notamment, valorisant le commerce équitable et responsable. Elle collabore aussi avec 70 personnes en situation de handicap.

Depuis 31 ans, l'entreprise Lobodis, implantée à Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), est spécialiste de la torréfaction du café Pure d'Origine. Elle emploie 30 salariés et collabore avec 70 personnes en situation de handicap de l'ESAT "CAT-Notre Avenir". Lobodis travaille avec 25 organisations de producteurs situées en Amérique Latine, Afrique, à Sumatra ou encore Papouasie-Nouvelle-Guinée. Fer de lance du commerce équitable et responsable, la Société vient de créer la Caféterie et lance ses Cafés de Spécialité.

Pas d'arrêt avec le confinement

"On a toujours continué de travailler durant le confinement de mars 2020" explique Céline Cauvy responsable communication "on propose un produit alimentaire, on a donc pu poursuivre notre activité auprès des grandes et moyennes surfaces où l'on vend 67% de notre production. Bien sûr un protocole sanitaire a été mis en place pour nos salariés avec du télétravail. Les personnes en situation de handicap avec qui on collabore n'ont pas travaillé pendant le confinement". Malgré le confinement, les importations de café vert se sont poursuivies normalement avec les pays du sud.

De nouveaux produits

Lobodis lance ses Cafés de Spécialité et créé la Caféterie. Ces produits sont transformés à Bain-de-Bretagne. Il s'agit de produits haut de gamme avec des cafés rares qui représentent 1% de la production mondiale. Ils sont 100% traçables et répondent aux mêmes engagements que pour les autres cafés Lobodis c'est-à-dire une juste rémunération des producteurs, des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et une torréfaction réalisée en partenariat avec l'ESAT de Bain-de-Bretagne. Ils seront en vente en ligne à partir du 1er décembre.