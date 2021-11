La nouvelle éco : à Beaune, l'Alambic Bourguignon travaille l'exception

L'exception, c'est le créneau de l'Alambic Bourguignon spécialisé dans la production d'alcools forts en Côte-d'Or. Non seulement, elle a relancé la production de marc, d'absinthe et de gin produits à partir des fruits et du raisin, mais c'est aussi le dernier bouilleur ambulant de Côte-d'Or.

Voilà une entreprise côte-d'orienne qui fait chaud au cœur et au corps ! La SAB'S, la société Alambic Bourguignon, installée à Beaune produit des alcools forts comme le marc, le gin, les eaux de vie de fruits et l'absinthe. Si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ce n'est pas le cas pour l'enthousiasme de son président Mathieu Sabbagh qui a quitté un grand groupe de spiritueux pour reprendre cette distillerie beaunoise, et ne le regrette pas. Il sillonne les villages de Côte-d'Or avec un alambic ambulant et s'apprête aussi à partir à l'assaut de la capitale au salon "Made in France" qui se tient du 11 au 14 novembre porte de Versailles à Paris.

Mathieu Sabbagh, le président de la SAB'S devant l'un de ses alambics - SAB'S

La spécialité de l'Alambic Bourguignon, c'est les spiritueux d'exception. Que proposez vous exactement?

Nous proposons bien sûr du marc et de la figue de Bourgogne, qui sont nos deux appellations phares et que nous élaborons en collaboration avec les vignerons bourguignons. Et puis, nous faisons aussi du gin et des eaux de vie de fruits.

Des bouteilles de marc et de gin produites par l'Alambic Bourguignon - SAB'S

Vous avez quitté une place dans un grand groupe de spiritueux pour reprendre cette distillerie il y a un peu plus de deux ans. C'est un choix que, visiblement, vous ne regrettez pas aujourd'hui?

Non, pour rien au monde! Alors c'est vrai qu'il y a le confort, quand on a un job salarié avec tout ce qui va avec. C'est bien mais la liberté, la proximité avec les gens, la vraie convivialité, c'est quelque chose qui n'a pas de prix.

C'était quand même un sacré pari puisque vous avez notamment relancé l'absinthe, mais aussi le gin. C'est difficile de se faire une place sur ce type de marché?

Ce sont des marchés qui sont très concurrentiels, mais à partir du moment où vous êtes passionné et que vous avez des produits à la hauteur de votre passion, je dirais que les gens vous accueillent assez rapidement.

Des tonneaux entreposés dans la distillerie l'Alambic Bourguignon - SAB'S

Si on parle de vous aujourd'hui, c'est aussi parce que vous allez participer au salon "Made in France" à la Porte de Versailles à Paris. Quelles retombées attendez vous de ce salon?

Cette participation au salon "Made in France", c'est surtout de nous faire connaître et reconnaître par le public, par les consommateurs. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de professionnels qui nous suivent, mais avant qu'une marque s'établisse auprès des consommateurs, il faut essayer de multiplier les occasions de les rencontrer. Et puis, nous avons la chance d'avoir des produits qui se dégustent et qui se goûtent, bien sûr toujours avec modération. Et donc, c'est une belle occasion pour nous de rencontrer un public important pour leur faire découvrir nos produits.

Justement, les produits, on peut les trouver aujourd'hui?

Aujourd'hui, on va les trouver, bien sûr, sur notre site internet. Et puis, j'aurais tendance à dire chez tous les bons cavistes qui nous suivent et quelques très jolis restaurateurs qui nous accompagnent aussi dans notre aventure.

L'Alambic Bourguignon, ça représente quel chiffre d'affaires?

Ça représente à peu près 500 000 de chiffre d'affaires. Cela correspond tout à fait à mes attentes. Ce n'est pas encore très rémunérateur parce que ça fait trois ans que je travaille dans cette entreprise et avec un très, très maigre salaire. Mais c'est un sacrifice qui vaut le coup, je pense.

Quelles sont vos prévisions de croissance?

Nous restons raisonnables. On travaille avec des vignerons qui font des petits volumes et des petits rendements. C'est la spécificité de la Bourgogne, ce qui donne des vins exceptionnels et une matière première exceptionnelle pour élaborer nos produits. On reste quand même et on restera quelque chose de relativement confidentiel.

Vous vous présentez comme l'heureux président de l'Alambic bourguignon sur votre site internet. C'est le cas?

Oui, je suis très heureux tout comme de faire connaître la marque SAB'S S.A.S. Alambic bourguignon auprès des consommateurs.

L'Alambic Bourguignon, un des rares bouilleurs ambulants de France

L'Alambic Bourguignon est aussi l'un des tous derniers bouilleurs ambulants en France. Il est même le seul en Côte-d'Or où Mathieu Sabbagh, sillonne les villages durant trois mois de l'année. Et c'est une activité qui lui plaît, à la fois pour la proximité avec les gens.

L'Alambic Bourguignon se déplace aussi de village en village, ici à Pommard - SAB'S

Nous sommes une espèce en voie de disparition - Mathieu Sabbagh, président de la SAB'S

"Quand nous arrivons avec l'alambic dans un village, ce n'est pas une fête, mais c'est quand même quelque chose d'important. On est avec les gens qui viennent nous voir, qui partagent des moments sympathiques autour d'un casse croûte et qui nous amènent leurs fruits ou leurs produits de la vigne. Ça représente à peu près trois mois d'activité dans l'année pendant lesquels nous nous déplaçons dans les villages pour perpétuer cette tradition des bouilleurs ambulants. Autrefois, il y en avait quasiment un dans chaque village. Nous sommes un peu une espèce en voie de disparition." explique Mathieu Sabbagh.