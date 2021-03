Avez vous déjà pensé à vendre vos bijoux de famille ? On est tous tombés sur des pubs de société qui nous proposent de racheter les objets en or que l'on garde au fond d'un tiroir. A Beaune, "Or en Cash" ouvre une nouvelle agence. On détaille ici son fonctionnement.

La Nouvelle éco: à Beaune, une nouvelle enseigne rachète notre or et nos bijoux

"ll est l'or Monseignor !" Avec la crise économique, on pourrait être tenté par la folie des grandeurs, tentés de vider ses fonds de tiroirs, de revendre l'argenterie et les bijoux qui dorment dans nos armoires. Les sociétés qui rachètent nos petits trésors se multiplient. Pour preuve, une nouvelle boutique vient de s'ouvrir en plein centre ville de Beaune. L'"Or en Cash" ouvre sa deuxième agence en Côte-d'Or, moins d'un an après s'être installé à Dijon. Ici on rachète tous les métaux précieux au poids. Maud Bonin gère cette agence et nous explique les principes de ce commerce:

Comment fonctionne ce genre de commerce ? Maud Bonin , la gérante nous explique Copier

L'enseigne ressemble à la vitrine d'une agence immobilière. C'est à la fois sobre et élégant avec cette promesse "estimation gratuite". Forcement ça attire l’œil, mais Delphine n'est pas prête a se séparer de ses bijoux. "J'en ai peu" explique-t-elle "Ils viennent tous d’héritages et je leur accorde une valeur sentimentale, alors je préfère les garder."

Si on s'en sépare en effet, autant ne pas y accorder une grande valeur sentimentale, car les bijoux ou l'argenterie seront fondus pour en faire des lingots. L'ouverture de cette agence ne surprend pas ce beaunois qui jette un œil a la vitrine "Je n'ai pas besoin de ce genres de services, mais ça peut sans doute dépanner si on est en difficulté. En tout si ça existe, c'est que les gens y trouvent leur intérêt."

Le local se veut sobre et élégant © Radio France - Olivier Estran

La fabrication d'ordinateurs, de smartphones, d'appareils médicaux réclament de plus en plus des métaux précieux. Malou a déjà poussé la porte de ce genre de boutique. "La cote proposée pour mes bijoux n’était pas très forte, mais les cours sont remontés depuis, peut-être que je devrais tenter une nouvelle expertise ?" sourit-elle.

Cette enseigne ne se contente pas de racheter les bijoux. Le magasin propose aussi des lingots à la vente, à partir de 300 euros. Ça attire un client sur 5. En période de crise, l'or et l'argent font figure d'épargne refuge.