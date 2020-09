La nouvelle éco : à Bernay, vous pouvez apporter votre Tupper chez les commerçants pour limiter les déchets

Une quinzaine de commerçants de Bernay (Eure) arborent désormais un autocollant sur leur vitrine : afin de limiter les emballages et les sacs plastiques, les clients sont invités à venir avec leurs propres contenants, des boîtes en tout genre ou des plats, pour récupérer les marchandises.

Moins cher et plus écologique

"De fil en aiguille, l'idée fait son chemin, confirme Marc Alix, de la boucherie Alix. On en parle avec les clients et ça créée une dynamique, les clients se sentent plus responsables quand ils voient que d'autres le font."

L'initiative est écologique, mais permet aussi de faire des économies : "Nous, l'emballage, à l'année, cela représente entre 2.500 et 3.000 euros", affirme Marc Alix, invité ce vendredi sur France Bleu Normandie. Les commerçants préconisent d'ailleurs, afin d'abandonner complètement le plastique, de ramener des boîtes en verre. Avec la situation sanitaire et le coronavirus, elles sont également plus facile à nettoyer.