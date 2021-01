La nouvelle éco à Bernin : avec le développement du télétravail et de la 5G, Soïtec a le vent en poupe

Le travail à distance, mais aussi les consultations médicales à distance et l'ensemble des changements dans nos habitudes de vie quotidienne depuis la crise du coronavirus, ne font pas que des malheureux. En Isère, le groupe Soïtec, leader mondial des composants électroniques semi-conducteurs, voit ses perspectives de croissance grandir et lance un plan de recrutement d'une centaine de personnes à très court terme. En effet le groupe fournit des composants indispensables à la fabrication des outils numériques (smartphones, tablettes, ordinateurs...) qui sont de plus en plus utilisés. Pascal Lobry le chef DRH de Soitec est l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce mardi.

Vous souhaitez recruter d'ici la fin mars, pourquoi cet emballement ?

Soïtec connaît une croissance importante. Nous sommes leader dans le secteur de la fabrication de matériaux de semi-conducteurs pour différentes applications. On est présent dans tous les smartphones du monde et on lance un produit qui s’appelle le "P.O.I." qui va servir notamment au déploiement et au développement de la 5 G. Mais il n’y a pas que la 5G, on est aussi dans d’autres applications qui peuvent servir la santé et l’éducation, la sécurité bien sûr, l’automobile électrique autonome etc... Tous ces domaines se développent de manière très importante et presque accélérée même par la crise. Tout ça nous donne des perspectives de croissance et nous invite à renforcer nos équipes. Un troisième bâtiment est d’ailleurs sorti de terre à Bernin et nous recrutons donc une centaine de personnes.

La crise à accéléré votre activité, est ce à cause notamment du développement du télétravail ?

Probablement oui. Toutes ces transformations de nos habitudes depuis la pandémie nous ont servi. Les choses se font plus à distance donc l’électronique va se développer dans certaines applications pour permettre ces connexions à distance, les réunions de télétravail et beaucoup d’autres choses. Exemple avec la santé à distance également qui s’est développée cette année de manière exponentielle. Tous ces domaines sont des domaines pour lesquels Soïtec à des opportunités de développement.

Quels sont vos objectifs de croissance en termes financiers ?

Alors pour l’année qui commence en avril, puisque nos comptes vont d’avril à mars, nous avons annoncé être confiant pour atteindre un chiffre d’affaires de 900 millions de dollars, ce qui est une croissance très importante pour le groupe.

Combien de personnes cherchez-vous à très court terme ?

Nous cherchons une centaine de personnes dans beaucoup de métiers puisque la croissance concerne toute l’entreprise. C'est vrai qu’à Berlin il y a le site industriel mais c’est aussi le siège social de la société, donc il y a tout type de postes sur différents métiers à pourvoir. Vous trouvez nos offres sur notre site internet. Tous les postes sont référencés, détaillés et vous les trouvez également sur les plates-formes de Pôle emploi.

L'info en + : Soïtec emploie 1660 personnes à travers le monde dont 1640 en France. La grande majorité travaille sur le site isérois de Bernin.

