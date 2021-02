La Nouvelle Éco : à Berry-Bouy, les bornes d’Urbaflux attendent le feu vert des collectivités

Les bornes d’arrêt minute installées dans le centre-ville de Châteauroux et celles actuellement à l’essai à Bourges ont été conçues et fabriquées par Urbaflux, une PME installée depuis 2002 à Berry-Bouy. Elle a pour clients des collectivités locales partout en France. Son développement s’est fait sur les bornes de distribution d'énergie (eau et électricité) sur les places de marchés dont elle est devenue le leader en France.

Mais elle propose également des bornes pour la gestion des parkings, des aires d’accueil pour camping-cars et les haltes fluviales. Plus récemment elle s’est positionnée sur les bornes de recharge pour véhicules électriques. Elle axe aujourd’hui son développement sur des bornes connectées et le plus souvent escamotables destinées à contrôler l’accès des véhicules à certains secteurs, en particulier les centres-villes avec l’accent mis sur les mobilités douces.

2020, une année difficile

L’activité de l’entreprise suit le cycle des mandats des municipalités, les trois dernières années sont les plus importantes en termes de chiffre d’affaires car elles voient la concrétisation des projets des élus. Jean-Marc Ladant, fondateur et président d’Urbaflux, s’attendait à une année 2020 creuse en raison des élections municipales mais la crise sanitaire est venue amplifier le phénomène : “Nous pensions connaître une baisse de 30 % de notre chiffre d’affaires qui, au final, a été de - 38 % car les collectivités locales ont moins investi que prévu.”

Face à une crise qui s’éternise, la prudence reste de mise chez les élus : “Il y a des projets partout mais peu de commandes, regrette Jean-Marc Ladant. Pour le moment le niveau d’investissement est plus faible que prévu. Nos inquiétudes portent sur le niveau des marchés, pas sur notre positionnement. C’est un inconvénient pour nous car cela ne nous permet de faire du développement construit.”

Un déménagement à Bourges

Cette situation intervient alors que l’entreprise va déménager en août prochain - avec trois mois de retard en raison là encore de la Covid - dans un nouveau bâtiment de 3300 m2 en cours de construction sur la Zac du César à Bourges. Ses locaux historiques à Berry-Bouy étaient en effet devenus trop exigus. L’entreprise a investi 3 millions d’euros dans ce projet avec pour ambition de se développer à l’international. Elle a déjà ouvert une succursale à Bruxelles en octobre 2020 et envisage d’en ouvrir une par an d’ici 2025 dans les pays limitrophes : Allemagne, Suisse, Italie et Espagne. Avec quinze recrutements à la clé.