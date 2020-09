La nouvelle éco : à Besançon l'association Salsamoondo espère retrouver ses adhérents pour l'année 2020 / 2021

C'est la reprise pour le monde associatif. À Besançon, l'association Salsamoondo prépare sa rentrée. Depuis 20 ans, Salsamoondo propose des cours de danse latine. Mais pour la première fois depuis sa création, la reprise est incertaine pour cette association bisontine. "On est dans le flou", confie son président, Eric Beuque.

Au vu des circonstance sanitaire, Salsamoondo n'a pas pu communiquer autour de la reprise des cours, alors l'association ne sait pas si les adhérents seront nombreux cette année. "Habituellement, on organise des cours de salsa découverte, des événements, mais avec l'épidémie, on n'a rien pu faire cette année", raconte Eric Beuque. Autre inquiétude pour Salsamoondo, le retour des adhérents de l'an passé : "On ne sait pas si nos adhérents habituels vont se réinscrire cette année à cause du virus", craint le président de l'association.

Le nombre d'adhérents divisé par deux en raison du protocole sanitaire

Les cours peuvent reprendre, mais uniquement avec l'application d'un protocole sanitaire strict. Un marquage au sol sera installé dans la salle de danse et une distance de deux mètres entre chaque couple doit s'appliquer. "Notre salle n'est pas très grande, alors on va devoir réduire le nombre d'adhérents", rapporte Eric Beuque. Seulement 17 couples pourront être accueillis durant un cours de danse, au lieu d'une trentaine habituellement.

La réduction du nombre d'adhérents accueillis aura un impact sur les finances de l'association explique le président de Salsamoondo. Pour palier à ces pertes financières, cette année, le prix de l'adhésion augmente. "On est sur un tarif très bas normalement, 80 euros pour l'année, à raison de deux cours par semaine. Nous allons passer à une adhésion annuelle de 130 euros.", explique Eric Beuque. Le président de Salsamoondo espère que cette augmentation du tarif annuel ne sera pas un frein aux inscriptions pour les futurs adhérents.

Les cours de danse reprennent le 16 septembre, à 20 heures. Ils ont lieu à la Maison de Quartier de Saint-Frejeux. Pour les adhésions, les informations sont disponibles sur le site internet de Salsamoondo.

Retrouvez la chronique "La nouvelle éco" à 7h17 tous les jours sur France Bleu Besançon

France Bleu Besançon est à vos côtés pour vous accompagner pendant cette période de crise sanitaire. Chaque jour, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de votre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?