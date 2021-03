"La Nouvelle éco" : à Bonnemain, Delta Dore, spécialiste de la domotique, lance la serrure connectée

Delta Dore est née à Bonnemain, près de Combourg (Ille-et-Vilaine) en 1970. La société a été créée par Monique et Joël Renault. Son site historique breton emploie 450 salariés. Une usine logistique d'une soixantaine de personnes a vu le jour à Tinténiac à quelques kilomètres seulement. En France, Delta Dore, ce sont 2 sites de production et 800 salariés. A cela se rajoutent les 8 filiales commerciales à l'international. L'entreprise, pionnière en France sur le marché désormais concurrentiel de la maison ou du bâtiment connectés, a vécu une année 2020 contrastée en raison de la crise sanitaire.

En 2020, nous avons connu le pire 2è trimestre de notre histoire et le meilleur 3è trimestre - Guillaume Etorre directeur général

Ty Lock, la serrure connectée

Delta Dore lance un nouveau produit la serrure connectée baptisée Ty Lock, ty comme maison en langue bretonne ce qui montre l'attachement de la société à ses racines. Désormais à distance, on pourra commander sa serrure avec une carte ou un smartphone. Finies les clés perdus au fond de son sac ou la carte embarrassante. Un nouvel usage très pratique explique Guillaume Etorre : "quand on utilise son smartphone, on a des usages qui peuvent être riches. Au lieu de devoir laisser ses clés à quelqu'un, on peut envoyer un code ou un mot de passe de son portable à une personne qui peut déverrouiller la serrure. On peut aussi donner ses clés qui ne seront actives que pendant une partie de la journée et qu'on peut désactiver quand on le souhaite".

Delta Dore embauche cette année dans le domaine commercial et aussi le marketing. Certains de ces postes sont localisés à Bonnemain.