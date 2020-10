La nouvelle éco : à Bordeaux, Empruntdirect.com vous aide à monter votre projet immobilier

La Nouvelle éco se penche ce matin sur le marché immobilier à Bordeaux et en Gironde et sur l'entreprise de courtage sur internet empruntdirect.com qui vous aide à obtenir des prêts. Comme beaucoup d'autres secteurs, l'immobilier vit une période agitée. Même si les taux restent très bas et favorisent les transactions, l'incertitude actuelle amène beaucoup de frilosité. Après un coup de frein pour les transactions pendant le confinement, un effet rattrapage en juin, le secteur est marqué par un manque de prise de risques. Et notamment du côté des banques. "Il devient de plus en plus difficile d'obtenir un prêt immobilier, explique Alban Lacondemine, d'empruntdirect.com. Il y a déjà une partie des ménages qui n'ont plus accès au crédit, ou alors très difficilement. C'est le cas des primo-accédants et des jeunes. Les banques ont doublé leur demande en terme d'apport qui est passé de 5 à 10% du prix d'acquisition. Les investisseurs connaissent également des difficultés car les baques respectent désormais scrupuleusement le fameux taux d'endettement de 33%".

Face à un marché au ralenti, des dossiers plus difficiles à monter, l'entreprise installée aux Chartrons à Bordeaux et qui travaille uniquement via internet sait que son activité va diminuer sur cette année de 25 à 30%. Pour autant Alban Lacondemine veut aussi y voir une opportunité pour son métier de courtier. "Le courtier devient la solution pour le client, affirme-t-il. Il faut dénicher les banques qui acceptent des conditions refusées par d'autres, qui prennent en compte des revenus que d'autres établissement écartent. On apporte également la réactivité. C'est un parcours du combattant même pour un très bon client. Notre façon de travailler par digital avec réactivité et disponibilité nous permet de monter des projets de financement plus vite avec des conditions négociées au mieux en fonction du profil du client".

