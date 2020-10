La nouvelle éco : à Bordeaux, L’Editorial fait le pari de la mode écoresponsable

Alexandre et Camille Catillon sont originaires de Bordeaux. Et après avoir traîné ses valises de Londres à Paris, le couple de trentenaires est revenu en Gironde pour créer sa première entreprise : L’Editorial, une boutique de vêtements et d’accessoires pour femmes située rue Saint-James, a ouvert en juin 2020. Pointus sur la mode écoresponsable, les jeunes patrons veulent la rendre accessible à de nouveaux clients. "Notre but, ce n’est pas d’être élitiste, même si on a des pièces assez chères. On essaie d’avoir des entrées de gamme qui permettent au maximum de gens de découvrir la mode écoresponsable : une robe à 130 euros en coton bio, un pull en mérinos à 89 euros" explique Alexandre.

Redonner du sens et de l'émotion aux achats.

Rendre accessible signifie aussi expliquer, simplement, ce qu’est la mode écoresponsable. Pour cela, le couple a mis en place une charte de cinq engagements. "Fabrication européenne, matériaux écoresponsables, production durable, engagement social et préservation de l’artisanat" énumère Camille. Les créateurs doivent en respecter au minimum deux pour que leurs pièces soient mises en vente à la boutique. Les clients sont accompagnés, les jeunes patrons leur expliquent leur démarche, les prix. "Où ça a été fait, par qui, comment, pourquoi, ça redonne du sens et de l’émotion aux achats." Au début, Camille, qui travaille dans la mode depuis dix ans, démarchait les créateurs. Désormais, certains commencent à la solliciter.

Des débuts prometteurs malgré la crise économique

Le confinement a retardé l’ouverture de la boutique d’un petit mois seulement. Le couple a profité de la reprise économique en sortie de confinement et d'une "prise de conscience" d'une partie de la population. "Les gens se sont rendus compte, avec le confinement, qu’une sorte de frénésie de l’achat s’était installée (…) cela peut être bénéfique pour nous" analyse Camille. "L’idée, c’est de se dire qu’on ne va pas acheter un vêtement toutes les semaines mais on s’offre une belle pièce, qui va durer dans le temps, qui a une histoire. Je pense qu’on arrive au bon moment." Alexandre confirme : "On est confiants sur ce projet, on croit en nous. C’est un bon test de départ…si on passe cette période sans trop de dégâts, on pourra tout passer !"