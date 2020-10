La nouvelle éco : à Bordeaux, la CCI organise le télétravail pour mieux rentabiliser ses locaux

Alors que le gouvernement, face à la nouvelle vague de coronavirus, incite de nouveau les entreprises à encourager le travail à distance, la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux Gironde donne l'exemple. Du côté de la CCI, on a rapidement essayé de tirer les enseignements de la période de confinement. Comme dans beaucoup d'entreprises, la Chambre de commerce et d'industrie a, en 24 heures, dû organiser le télétravail de ses 180 salariés. Une fois cette période terminée, la CCI a décidé de lancer une étude avec un cabinet spécialisé pour voir de quelle manière cela peut s'organiser sur le long terme. Cela a débouché sur la mise en télétravail des fonctions support (comptabilité, ressources humaines par exemple) 3 jours par semaine et 2 jours pour les fonctions opérationnelles comme les conseillers d'entreprises qui ont notamment pour mission d'aller à la rencontre des chefs d'entreprise. Le président de la CCI, Patrick Seguin, attend toutefois un accord national pour fixer des règles précises. Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre clair si un salarié par exemple se blesse à son domicile.

Un télétravail gagnant-gagnant

L'objectif de la CCI est d'éviter à ses salariés de perdre du temps dans les transports pour venir au travail. Mais pas seulement. "Nous avons un intérêt d'optimisation immobilière, explique Pascal Faugère, le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux Gironde. Lorsque nous avons des collaborateurs qui ont des bureaux attribués et qu'ils ne sont pas là en même temps, ils peuvent sans problème le partager. Or le modèle économique des chambres de commerce prévoit que nous trouvions des ressources propres et la location immobilière est une possibilité. La CCI est extrêmement bien située à Bordeaux et nous comptons louer un nombre important de nos bureaux".

