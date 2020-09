La nouvelle éco : à Bordeaux, la mairie crée une cellule d'aide pour les petites entreprises

La mairie de Bordeaux va lancer en fin de semaine une cellule d'aide pour les aider à passer la crise actuelle. Après un comité de pilotage ce vendredi, cette cellule d'aide doit entrer en fonction dès le mois prochain. Il s'agit d'accompagner les chefs d'entreprise, connaître leurs difficultés et trouver les moyens de les résoudre. Le plan de soutien, mis en place pendant le confinement par la métropole, l'a bien montré. Beaucoup d'entreprises n'ont pas eu le réflexe de solliciter des aides et la moitié des budgets mobilisés n'ont tout simplement pas été utilisés. Les entreprises pensaient que les démarches étaient trop compliquées. L'idée cette fois, c'est d'aller les voir et de mettre en place un accompagnement par l'un des partenaires : CCI, Chambre des métiers, maison de l'emploi ou conseil régional notamment.

Il faut aider ces entreprises en urgence et il va falloir aller vite.

Si la mairie de Bordeaux a choisi de soutenir les plus petites entreprises, ce n'est pas un hasard. "Ce sont celles qui ont les reins les moins solides, explique Stéphane Pfeiffer, l'adjoint au maire en charge de l'emploi. Ce sont aussi celles qui sont les moins faciles à identifier. Souvent quand on les recense, c'est déjà trop tard. C'est enfin celles qui sont le moins accompagnées par le plan de relance du président de la République. Elles ont des soucis de trésorerie immédiats, comment j'achète mes matières premières, comment je paie mes fournisseurs. Il faut aider ces entreprises en urgence et il va falloir aller vite".

Au-delà des aides financières, des conseils seront également possibles par exemple sur le marketing, les ressources humaines, le suivi financier. Il faut savoir qu'il pourrait y avoir une hausse de 20% à Bordeaux des faillites d'entreprises dans les six mois à venir. La mairie espère limiter cet impact en accompagnant plusieurs centaines de petites entreprises qui représentent plus d'un millier d'emplois.

