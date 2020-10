La nouvelle éco : à Bordeaux, le Barjo adapte ses parties de jeux de société

La nouvelle éco s'intéresse ce matin au Barjo, un bar à jeux de société installé depuis 10 ans à Bordeaux. Un bar dont les responsables attendent avec impatience les nouvelles annonces ce jeudi soir du ministre de la santé Olivier Véran. Depuis quinze jours, la fermeture des bars à 22 heures à Bordeaux a obligé le Barjo à s'adapter. Les clients et animateurs du Barjo ont dû tirer un trait sur les soirées jeux qui duraient jusqu’à une heure du matin. Les habitués se retrouvent maintenant le samedi après-midi ou avant 20 heures en semaine. En revanche, les jeux de rôle qui étaient organisés avant la crise et qui regroupaient une trentaine de personnes ne sont plus possibles.

La désinfection permet de redécouvrir d'anciens jeux

Concernant les jeux, ils sont confinés à la cave pendant 3 à 10 jours après chaque utilisation. Quand certaines boites partent au sous-sol, d’autres ressortent du grenier. Ce roulement permet d'ailleurs de ressortir des jeux inutilisés depuis longtemps. "J’ai acheté un jeu après le déconfinement qui s’appelle pandémie contagion, raconte selon Julien Caillaux, l'animateur du bar. C’était un jeu coopératif à la base dans lequel on est quatre médecins qui doivent enrayer la maladie et là c’est l’inverse : c’est toi la maladie et tu dois éliminer le maximum d’humain. Comme moi je suis très humour noir j’ai récupéré le jeu pour le bar. C’est un jeu qui, malheureusement, n’est plus édité depuis plusieurs années. C’était un de mes jeux préféré à l’époque. Du coup j’en profite pour ressortir ce genre de jeux".

Des groupes de joueurs se sont créés sur Internet pendant le confinement. Julien Caillaux a même créé une discussion en ligne sur le logiciel Discord pour faciliter le lien avec sa clientèle. "Quand je vois un nouveau jeu je le mets sur le Discord, poursuit-il. Quand je reçois un nouveau jeu également. Et quand il y a un événement particulier, on en parle. Les horaires qui changent par exemple. Donc ça a permis à une communauté de jeux Barjo qui est assez grande à la base de garder le contact, mais également à plein de gens qui ne communiquaient pas, parce qu’ils étaient timides ou parce qu’ils n'osaient pas, de revenir pour des jeux ou des événements". Ça marche à tel point qu'il faut même réserver pour être certain d’avoir de la place. Autour d’un jeu long ou de trois petits jeux, le prix reste le même : 7 euros avec boisson, 5 euros sans.

