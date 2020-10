La nouvelle éco : à Bordeaux les mariages reportés dû au coronavirus impactent Fleurs de mars

Suite à la covid-19, les reports et annulations de mariages ont causé la perte de 80% du chiffre d'affaires de la boutique Fleurs de mars. L'aide financière promise par l'Etat sera bien accueillie par les fleuristes.

La nouvelle éco s'intéresse ce vendredi matin à la boutique d’artisans fleuristes Fleurs de Mars, installé depuis 11 ans à Bordeaux. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a annoncé jeudi soir qu'ils intégraient la liste des professions qui bénéficieront du Fonds de solidarité mis en place par l'Etat face à la crise de la covid-19. Cette boutique de fleurs était heureuse de retrouver ses clients après le confinement. "Les gens sont revenus et avaient besoin de se faire plaisir. On les a redécouvert de très bonne humeur et heureux de pouvoir sortir de chez eux" raconte Amélie Saintemari, apprentie de la boutique. Elle incite la clientèle à réserver les bouquets en ligne pour éviter les contacts.

80 % de perte de chiffre d'affaires

La vente de bouquets à des particuliers ne suffit pas à combler les annulations et reports de mariages. La boutique devait fleurir 80 mariages en 2020. Finalement, 30 ont été reportés et 50 restent en suspens. Une perte de 80% du chiffre d’affaires pour la boutique Fleurs de Mars. "On ne peut pas changer un chiffre d'affaires de mariages par quelques petites commandes en boutique. Les clients continuent à venir mais ils n'ont pas le budget des mariages", rapporte l'apprentie.

L'aide financière promise par l'Etat sera la bienvenue pour continuer à payer les quatre employées de la boutique.

