La nouvelle éco : à Bordeaux, les traiteurs attendent de pouvoir reprendre du service

Les traiteurs bordelais ne peuvent plus exercer leur métier à cause de la crise de la covid-19. Ils assurent pouvoir reprendre leur activité en respectant les mesures sanitaires. Ils attendent un soutien financier de l'Etat.

La nouvelle éco s'intéresse ce mercredi matin aux traiteurs. La crise sanitaire les empêche d’exercer leur métier. Au niveau national, ils enregistrent une perte de chiffre d’affaires de 75% pour l’année 2020. Si les demandes repartaient à la hausse à la fin de l'été, tous les événements ont été annulés suite au renforcement des mesures sanitaires à Bordeaux à la mi-septembre. "Notre première demande c'est de retrouver nos clients. Aujourd'hui on a un carnet de commandes vides jusqu'à la fin du mois de décembre. Tous les acteurs de l’événementiel sont touchés par ces annulations", explique Romain Capdevielle, directeur de la société Capdevielle Traiteurs, situé à Bruges.

Une catastrophe économique en perspective

Les traiteurs se disent prêts à reprendre du service en respectant les normes sanitaires. Ils attendent cependant un soutien financier des élus. "Aujourd'hui nous sommes aidés parce que nous n'avons plus d'activité. Nous sommes sous perfusion. Mais les aides que nous avons maintenant, nous ne les aurons plus demain. Quand les petits traiteurs reprendront leur activité, ils auront besoin d'être aidés sinon on se dirige vers la catastrophe économique", déplore Romain Capdevielle.

