La Nouvelle Éco : à Bouesse, Maille Berry vous habille pour l'hiver

Créée en juin, la petite entreprise Maille Berry propose pulls, écharpes et bonnets aux particuliers et aux professionnels. Un projet dont la crise sanitaire a conforté le bien-fondé.

Les températures ont chuté de quelques degrés et l’envie d’une petite laine se fait sentir. Pourquoi pas opter pour des pulls fabriqués dans le Berry à partir de matière naturelle que l’on peut porter à même la peau ? Maille Berry est une toute jeune entreprise créée à Bouesse, près d’Argenton-sur-Creuse, en juin dernier par Charles et Delphine de Mauléon où le couple s’est installé il y a une douzaine d’années.

Des achats plus responsables

“Le projet est né d’un double constat : la désindustrialisation en France et la problématique environnementale avec des porte-conteneurs qui parcourent la planète, explique Charles de Mauléon. L’industrie de la mode est une des plus polluantes et 70 % de ce qui est produit est soit soldé, soit invendu. Aujourd’hui, il y a une lame de fond pour une consommation plus responsable. On s’est posé la question : comment faire pour remettre du sens et apporter notre petite pierre à l’édifice ?”

Si la crise sanitaire a un peu bousculé son business plan, elle n’a pas eu que des désavantages : “Durant cette période, les échanges ont été plus faciles avec les professionnels qui étaient plus disponibles et elle a été marquée par une accélération de la prise de conscience de l’intérêt de produire localement par les industriels avec des délais plus courts, un réassort plus facile”, souligne le créateur de Maille Berry. Le projet a reçu le soutien de la municipalité de Bouesse qui loue à l’entrepreneur le local de son ancienne agence postale.

Des modèles à personnaliser

Les pulls sont conçus, tricotés et confectionnés sur place à partir de laine Mérinos d’Arles peignée dans la Creuse et de laine Mérinos importée d’Italie. Maille Berry propose des modèles que l’on peut personnaliser en fonction du type de cols, des motifs, des coloris et de la coupe. On peut également choisir la longueur du pull et des manches.

Les particuliers peuvent passer commande sur son site, par téléphone ou en passant à l’atelier situé dans le centre-bourg. Il faut compter de 48 h à une semaine entre la commande et la livraison. L’hiver approchant, Maille Berry vient de lancer une gamme de bonnets et d’écharpes.

Maille Berry travaille aussi avec des professionnels. Des partenariats ont été noués localement avec l’entreprise de confection Lordson à Écueillé, la boutique Les Libellules à Limoges et la marque Ma Province à Châteauroux.

Selon l’évolution des prochains mois, Charles de Mauléon prévoit d’investir dans une deuxième machine à tricoter.