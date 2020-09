L'entreprise Caruus, à Bourg-Achard, crée des baskets recyclables. Après un premier modèle déjà éco-responsable, la marque veut lancer une nouvelle basket entièrement modulaire. Il sera possible de changer la semelle quand elle est usée ou le chausson pour l'assortir à sa tenue.

La nouvelle éco : à Bourg-Achard, Caruus continue d'inventer la basket de demain, recyclée et recyclable

350 millions de paires de chaussures sont jetées chaque année en France, l'équivalent de 240.000 tonnes de déchets. Alors Caruus a trouvé la parade : la marque installée à Bourg-Achard (Eure) développe une nouvelle version de sa basket recyclée et recyclable, une chaussure qui sera cette fois-ci modulaire. "Les clients pourront la personnaliser et la réparer eux-mêmes, explique Benjamin Buquet, co-fondateur de la société. Il n'y a pas de colle dans l'assemblage, donc ils pourront changer la semelle."

La basket finaliste d'un concours

Réparer plutôt que jeter, cela fait moins de déchets et Caruus pourra reprendre les parties usées pour les recycler. Et chaussure sans colle, c'est aussi plus écologique.

L'initiative, en tout cas, a séduit les "Trophées de la mode circulaire" qui valorisent les pratiques d’écoconception, de recyclage ou de nouveaux modes de distribution dans le secteur de la mode et de l’habillement. "Cela montre ce qu'on sait faire au grand public, et ça peut déboucher sur un accompagnement pour nous sur ce projet", détaille Benjamin Buquet, invité ce lundi de France Bleu Normandie.

La nouvelle basket Caruus fait partie de 27 projets retenus en France, et vous pouvez voter pour Caruus jusqu'au 14 octobre dans la catégorie vote du public. Le lauréat sera dévoilé à Lille le 16 octobre.

