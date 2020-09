La nouvelle éco : à Bourganeuf, Aux délices des 4 Ptits Cochons ont se prépare au retour de la choucroute

"Aux délices des 4 ptits cochons" est un peu une institution à Bourganeuf. La boucherie charcuterie traiteur fait saliver bon nombre d'habitants de la petite communes creusoise. Alors quand le confinement a été acté, la boutique a continué à fonctionner.

Bien entendu, quelques habitudes ont un peu changé pendant cette période. La boutique était ouverte seulement le matin, et l'établissement privilégiait les livraisons. Mais l'attache au local est resté intacte. "Lors du confinement, il y avait déjà peu de commerces d'ouverts. Et on a senti que les gens voulaient vraiment manger local", précise Stéphanie Samson, la gérante de la boutique. Pendant les deux mois de confinement, l'établissement a même eu de nouveaux clients, "des gens venus se confiner chez nous", ajoute-t-elle. Les ventes se sont poursuivies "à part pour le côté traiteur. Les gens se sont mis à cuisiner donc tout ce qui est plats préparés et cuisinées, ont a eu beaucoup moins de ventes."

Un retour à la normale post confinement

Mais les habitudes des clients ont vite repris suite au déconfinement. "Nous avons retrouvé nos clients en juillet et août par exemple. Les gens se sont réhabitués à consommer comme avant. Le mois de septembre en revanche est plus calme. C'est un peu comme chaque année. Mais je pense que les gens ont un peu plus peur de l'après, de la suite de la crise. On ne sait pas où on va en fait", explique Stéphanie Samson.

Mais dans un contexte incertain, hors de question de ne pas poursuivre les rendez-vous traditionnels, comme le retour de la choucroute. A entendre des clients, certains viendraient de Guéret, de la Souterraine, pour venir goûter au plat confectionné par le couple de gérant et plusieurs fois récompensé d'un prix.

Le retour de la choucroute est prévu pour le 6 octobre prochain. © Radio France - Virginie Vandeville

Le retour de la choucroute le 6 octobre

"La choucroute est la spécialité phare de la maison. On la réalise de début octobre à mai-juin. Mais on nous en a même réclamé pendant l'été", sourit Stéphanie Samson, la gérante de la boucherie charcuterie traiteur.

Covid ou non, le retour de la choucroute le 6 octobre prochain promet une hausse de la clientèle et du chiffre d'affaire. "Les gens l'attendent. On nous pose la question de sa date de retour depuis l'été. On espère que les amateurs de choucroute seront bien là".