La Nouvelle Éco : à Bourges, Cogit Composites veut profiter du plan de relance pour rebondir

Victime de la crise du secteur aéronautique, cette PME installée près de Bourges, spécialisée dans la recherche et le développement, va engager un million d’euros d’investissements.

Mettre la matière grise au service des matériaux composites, telle est l’idée qui a présidé à la création de la société Cogit Composites en 2005. Cette PME installée à Saint-Germain-du-Puye près de Bourges, emploie sept salariés. Elle a pour clients de grands groupes comme Airbus, Safran et Dassault. “Nous sommes une petite société spécialisée dans la recherche et le développement capable d’intéresser de grands donneurs d’ordre”, explique son propriétaire et dirigeant Christophe Roua.

Une perte de 50 % du chiffre d’affaires

Mais la crise de l’aéronautique qui résulte de la crise sanitaire mondiale a durement impacté l’entreprise berruyère qui travaille à 70 % pour l’aéronautique mais aussi pour la défense, l’automobile et l’énergie. “Dès la première semaine du confinement, nous n’avons plus eu de nouvelles commandes et nous n’avons aucune visibilité sur 2021”, déplore Christophe Roua. Résultat : une perte de chiffre d’affaires sur l’exercice estimée à 50 %.

Pourtant la PME a très peu fait appel au chômage partiel. "Très vite, nous avons mis en place des séances de créativité pour faire émerger de nouvelles solutions, poursuit le dirigeant. Nous avons eu la chance de pouvoir nous appuyer sur notre bonne santé financière grâce à de bons résultats en 2019.”

Des sur-poignées de porte pour lutter contre la Covid-19

Cogit Composites a notamment mis au point et commercialisé à partir de juin sur son site une sur-poignée anti-Covid permettant d'ouvrir une porte sans y mettre les mains. Celle-ci a connu un certain succès auprès des cabinets dentaires ainsi que dans les secteurs paramédical et alimentaire.

Fruit de ses cogitations du printemps, l’entreprise a postulé au cours de l’été à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) dans le cadre du plan de relance aéronautique. Son dossier ayant été retenu, elle va bénéficier d’une subvention de 80 % sur un investissement d’un million d’euros. Le projet prévoit d’ici 2022 la modernisation de son outil de travail, le développement de nouveaux composites soumis à des crash-tests et l’impression 3D de composites et plastique haute performance éligibles pour l’aéronautique mais aussi le spatial et le médical.

“Nous avons un peu plus de souplesse que d’autres entreprises de par notre taille et notre activité, reconnaît Christophe Roua. On s’ouvre à d’autres métiers même s’il n’est pas facile de gagner des clients dans des secteurs qu’on ne connaît pas bien. Nous avons quelques touches dans le spatial.” Mais l’annulation ou le report des salons professionnels pour de longs mois encore empêche les contacts directs qui sont souvent la clé pour décrocher de nouveaux contrats.