La Nouvelle Éco : à Bourges, Joanna Aguillé s’est reconvertie dans la vente de prêt à porter à domicile

“J’ai vu une annonce sur Indeed. Je n’avais jamais fait de commerce même si j’étais en contact avec la clientèle dans mon précédent poste. Je me suis dit : pourquoi pas ?” Depuis huit mois, Joanna Aguillé est salariée chez Class’é Mode, une entreprise dont le siège se trouve à Chevroux dans l’Ain et qui propose toute l’année un service de vente de prêt à porter à domicile dans quarante-cinq départements.

Une centaine de kilomètres par jour

Elle effectue ses tournées du lundi au vendredi au départ de Bourges, soit une centaine de kilomètres en moyenne par jour. Dans son camion-boutique, un large choix de vêtements et de sous-vêtements de toutes tailles. “Nous avons beaucoup d’articles de fabrication française, des articles de qualité qui vont durer dans le temps”, précise-t-elle.

Par le passé, Joanna Aguillé a été graphiste et assistante de direction. Mais elle a vite trouvé ses marques dans son nouveau métier : “J’adore ce que je fais. J’ai eu la chance de commencer aux beaux jours ce qui m’a permis de rencontrer plus facilement un maximum de personnes.”

En ville comme en milieu rural

Ce service est apprécié aussi bien en ville qu’à la campagne. Qui plus est, avec le Covid, de plus en plus de personnes évitent de se rendre dans les magasins. “On touche des personnes de tous âges. Certaines ne s’habillent que chez nous. Il y a des personnes âgées isolées qui nous attendent et qui nous racontent leurs petits soucis. On noue une relation de confiance avec elles”, souligne Joanna Aguillé. Contrairement à internet, les articles sont immédiatement disponibles et on peut les essayer.

La tournée de Joanna Aguillé fait 49 jours. Elle couvre un vaste secteur entre Romorantin, Sancerre, Lignières et Châteauroux. De retour chez elle, elle doit encore s’occuper de l’entretien du camion et du réassort. Mais elle ne regrette pas son choix et se réjouit de retrouver ses clients tous les deux mois.

Class’é Mode recherche actuellement un(e) salarié(e) pour couvrir le sud de l’Indre.